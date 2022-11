La súplica de una joven desde la cama del hospital por las perforaciones causadas por el 'vaper': "Sientes que te vas a morir"

Nicole es una joven mexicana que desde la cama de un hospital ha querido denunciar las consecuencias que asegura le han provocado los cigarrillos electrónicos. Esta joven se pregunta "qué nos estamos metiendo a los pulmones" en tono de súplica para que se investigue la moda del 'vaper' que a ella, según explica, la ha llevado a ingresar en urgencias por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias.

Nicole asegura que "tampoco fumaba tanto", ella también pensaba que esto eran cosas "que no me van a pasar a mí" sin embargo relata que empezó a encontrarse mal y a sentir bastante dolor por lo que decidió acudir al médico que tras realizarle una serie de pruebas decidieron ingresarla.

"Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener una perforación en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchísimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel). Este enfisema solo es causado por dos cosas, el 'vaper' o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó" explica en su perfil de Twitter.

"Gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y 'bye bye'. Se lo juro, yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por 'el vaper'", asegura la joven en un intento de concienciar a todo el que pueda. Con palabras contundentes la joven insiste: "Duele y sientes que te vas a morir, porfa investiguen y déjenlo!!!".

La joven ha decidido contar su historia y lo hace con una foto suya en la cama del hospital, donde todavía continúa recuperándose, porque trata de informar de las consecuencias peligrosas que tiene fumar.

La mayoría de los dispositivos de 'vapeo' funcionan de manera similar. La inhalación activa un dispositivo de calentamiento a batería. Esto calienta el líquido en un cartucho, convirtiéndolo en vapores que se inhalan exponiendo así los pulmones a una variedad de productos químicos. Los estudios sugieren que el vapeo de nicotina puede ser menos dañino que los cigarrillos tradicionales cuando las personas que fuman regularmente cambian a ellos como un reemplazo completo, pero es importante advertir que el vapeo de nicotina sigue siendo perjudicial para la salud de ahí que los expertos recomienden dejar cualquier práctica de fumar.