Expertos advierten de que la mayoría de líquidos para vapear con sabores son nocivos

Investigadores de las facultades de Medicina de las universidades norteamericanas de Arizona, Illinois y el Instituto Cardiovascular de la Universidad de Stanford, han descubierto que la exposición a los líquidos con sabor que se utilizan en los vapeadores daña las células endoteliales, la capa delgada de células que recubren la superficie interior de los vasos sanguíneos y juegan un papel importante en el corazón y la salud cardiovascular.

El estudio en células madre, publicado en 'The Journal of the American College of Cardiology', revela los efectos nocivos de los cigarrillos electrónico y los líquidos con sabor, especialmente los de mentol y canela por los químicos que se utilizan para fabricarlos.

Los autores se plantearon que si bien los efectos perjudiciales del tabaquismo convencional en la enfermedad cardiovascular están bien documentados, existe poca evidencia científica sobre la toxicidad y los efectos en la salud de los cigarrillos electrónicos. "Tradicionalmente, los cigarrillos electrónicos se consideraban una forma segura de dejar de fumar", señala Won Hee Lee, profesora asistente en el Departamento de Ciencias Médicas Básicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona y co-autora principal del estudio-. Nuestra investigación pone en duda esa idea. A pesar del rápido aumento de su popularidad, los efectos cardiovasculares de los aromas químicos en los cigarrillos electrónicos han sido en gran parte inexplorados.

Utilizando un enfoque novedoso de la investigación con células madre, descubrimos los efectos dañinos de estos aromas y los riesgos cardiovasculares potenciales que los usuarios pueden enfrentar".

Los investigadores utilizaron células madre pluripotentes inducidas por el hombre, células endoteliales derivadas (iPSC-EC) y un enfoque de detección para evaluar la integridad endotelial después de la exposición a seis e-líquidos diferentes con diferentes concentraciones de nicotina y sangre extraída de los usuarios de cigarrillos electrónicos.

Las células madre pluripotentes inducidas (iPSC) se generan a partir de células adultas que se reprograman para permitir el desarrollo de una fuente ilimitada de cualquier tipo de célula humana necesaria, lo que permite a los investigadores modelar enfermedades en un plato de laboratorio.

El endotelio vascular desempeña un papel clave en la función vascular, que se ha demostrado que está alterado por factores de riesgo cardiovascular, incluido el tabaquismo. Después de exponer estas células madre a los compuestos en los cigarrillos electrónicos o el suero de un cigarrillo electrónico, los usuarios desarrollaron una disfunción de las células endoteliales asociada con la disminución de la viabilidad, la acumulación de especies reactivas de oxígeno y propiedades proangiogénicas deterioradas, que es el proceso de creación de nuevos vasos sanguíneos.

La disfunción endotelial suele preceder a las enfermedades cardiovasculares. El suero sanguíneo de los usuarios de cigarrillos electrónicos mostró efectos nocivos, similares a los de los cigarrillos de tabaco en los vasos sanguíneos.

"Este es el primer estudio que establece que estas células madre se pueden usar de manera confiable como un modelo alternativo para investigar los efectos perjudiciales de los cigarrillos electrónicos con las células vasculares existentes", destaca la doctora Lee.

Los resultados de la investigación concluyeron que la exposición aguda a los e-líquidos con sabor o los cigarrillos electrónicos empeora la disfunción endotelial, que a menudo precede a las enfermedades cardiovasculares. La citotoxicidad, que es la capacidad de ciertos químicos para destruir células vivas, de los e-líquidos variaba, siendo los productos con sabor a canela los más potentes. "No hay una forma segura de vapear -insiste la doctora Lee-. No es tan seguro como se pensó originalmente, especialmente con los saborizantes. La mayoría de las personas espera que el tabaco sea peor para nuestra salud debido a la nicotina. Sin embargo, eso no es necesariamente correcto. Algunos de los efectos de la exposición a los e-líquidos dependían de la concentración de nicotina, pero otras fueron independientes a ella, mostrando un efecto combinado de las concentraciones de nicotina y los componentes aromatizantes".

La doctora Lee pretende continuar su investigación para ver si puede aplicar este modelo a otras enfermedades. "El uso de células madre podría proporcionar un nuevo recurso para comprender los fundamentos genéticos personales y comunes relacionados con el desarrollo de muchas enfermedades cardiovasculares relacionadas.

Este estudio demuestra y apoya que las células endoteliales derivadas de células madre pluripotentes inducidas por el hombre representan un modelo sólido para investigar la biología endotelial con claras ventajas sobre las células endoteliales humanas primarias".