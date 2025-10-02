Sentenciado a ochos años de prisión un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en España

El Tribunal Superior de Glasgow ha dictaminado sentencia sobre el caso de James Clacher, el escoces que fingió su muerte y huyó a España después de abusar sexualmente de dos mujeres en 2019 y 2020. Ha sido condenado a ocho años de prisión, esto después de ser detenido en Nerja (Málaga), en mayo de 2024, mediante una operación entre las autoridades españolas y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.

6 años escondido de la justicia

Todo empezaba hace seis años, en agosto de 2019, cuando James conoció a su primera víctima a través de una aplicación de citas y abuso de ella en su domicilio. Un año más tarde en septiembre de 2020, realizó el mismo proceso, conoció a la segunda víctima por la misma app de citas y la violó en su vivienda.

El detenido fue denunciado por ambas mujeres y en 2022 comenzó su juicio por violación. Juicio que no llego a realizarse, ya que, ante su inminente entrada en prisión Clacher urdió un plan despreciable, fingir su muerte. Algo que a priori puede parecer absurdo y difícil de creer, pero que le funciono a la perfección durante dos años.

En mayo de 2022, James fue notificado como desaparecido en Airdrie, North Lanarkshire. Encontraron su coche, en un aparcamiento de Loch Long, con signos e indicios de un posible suicidio y desapareció sin dejar rastro. La realidad fue que el detenido falseo las pruebas y se mudó a Nerja bajo una identidad falsa, donde vivió tranquilamente dos años más.

Las autoridades escocesas nunca se llegaron a creer el suicidio del hombre, ya que no había rastro del cuerpo. Por lo que iniciaron una investigación policial que en 2024 obtuvo sus frutos, ya que encontraron al violador en España y pudieron detenerle por fin.

La Guardia Civil española detuvo a Clacher en mayo de 2024, le encontraron haciendo deporte en la playa y procedieron a su extradición a Escocia. Este año, seis años después de los abusos, le han declarado culpable de dos cargos de violación y sentenciado a ocho años de cárcel.

Justicia para las víctimas

Fiona Kirby, en representación de la Fiscalía Escocesa, elogió la valentía de las víctimas, ya que no siempre es fácil denunciar y alzar la voz. Además, recalco que sin su ayuda y la de las autoridades españolas no habrían encontrado a Chlacher.

De esta forma, reafirmó el compromiso de las autoridades escocesas de colaborar con organismos internacionales, con el objetivo de que los criminales sufran las consecuencias de sus actos y se haga justicia para los afectados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com