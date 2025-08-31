Condenan a 10 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una menor dejándola embarazada en Castellón

La Fiscalía Provincial de Castellón pide una condena de diez años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de forma continuada de una menor de 13 años. Como consecuencia de estos abusos, la adolescente quedó embarazada y dio a luz en 2019 a una bebé.

El juicio está previsto para el próximo 17 de septiembre en la Audiencia Provincial de Castellón, donde un magistrado deberá decidir el futuro del presunto autor de los abusos sexuales, actualmente de 40 años. Los hechos se remontan a cuando el acusado tenía 34, lo que refleja una diferencia de edad de 21 años entre él y la víctima.

Diferencia de 21 años

Él tenía 34 años y ella apenas 13 cuando empezaron lo que ella creía que era una relación sentimental, aunque desde el punto de vista legal se considera un presunto abuso por parte del hombre, ya que no existe consentimiento posible cuando la víctima es menor de 16 años. El hombre se aprovechó de la confianza que entabló con la menor para mantener relaciones sexuales durante varios meses.

El Ministerio Público Fiscal, en su escrito de acusación, relató que las agresiones sexuales comenzaron con anterioridad a enero de 2019 y el presunto autor de los hechos, "a sabiendas de la edad de la menor" comenzó y siguió con la relación.

El embarazo se produjo en febrero de 2019, puesto que la niña, ya con 14 años, dio a luz en noviembre a una bebé fruto de esos abusos sexuales.

La recién nacida está inscrita en el registro y fue reconocida por ambos progenitores, lo cual implica el reconocimiento por parte del acusado de que hubo como mínimo una situación de abuso sexual, aunque aún está pendiente la declaración del hombre en el juicio que se celebrará en septiembre.

Además de diez años de cárcel, se considera que posteriormente deberá estar en libertad vigilada durante al menos cinco años y pagar una indemnización de 15.000 euros en concepto de perjuicio moral.

El embarazo destapó el abuso

Los padres de la menor descubrieron que habían abusado sexualmente de su hija a raíz de su embarazo, por lo que pusieron inmediatamente distancia entre ella y el acusado.

Tras esto, los Servicios Sociales tomaron medidas para proteger a la embarazada.

Condenado a cuatro años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina de 10 años

La Audiencia provincial de Málaga condenó a un hombre a cuatro años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina de 10 años. Los hechos ocurrieron en 2022, cuando el procesado vivía en el mismo edificio que la menor. Según la sentencia, aprovechaba las visitas de la niña a su domicilio para cometer las agresiones.

El tribunal considera probado que el hombre abusó de la menor al menos en seis ocasiones, convenciéndola de que "era un juego" y pidiéndole que no contara nada a nadie. Ha sido condenado por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años.

Además de la pena de prisión, se le impone una inhabilitación especial durante siete años para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que implique contacto habitual y directo con menores. También deberá indemnizar a la víctima con 5.000 euros por los daños causados.

La sentencia incluye además, una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la menor, su domicilio, centro educativo o cualquier lugar donde se encuentre, por un período de cinco años. Durante ese mismo tiempo, tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio y, una vez cumpla la pena de prisión, el condenado quedará sometido a una medida de libertad vigilada durante cinco años.

