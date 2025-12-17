El Reino Unido volverá al programa Erasmus en 2027

El Reino Unido se reincorporará al programa de intercambio de estudiantes de la Unión Europea (UE), Erasmus. Según adelanta The Guardian, se estima que este miércoles se realice el anuncio oficial. Una medida que viene dada por el esfuerzo del compromiso del Ejecutivo británico por estrechar relaciones con Europa.

Aunque todavía faltan los detalles del anuncio, se estima que los estudiantes británicos participen en el programa sin pagar tarifas adicionales a partir de enero de 2027, afirman diversas fuentes recogidas por el periódico británico. Asimismo, los estudiantes británicos podrían ingresar en las prácticas de formación profesional e intercambios deportivos en toda la UE. También se daría paso a intercambios de estudios en colegios y universidades de educación superior.

Exención de tarifas para los estudiantes Erasmus que acudan al Reino Unido

La reincorporación del territorio británico al programa Erasmus también traería cambios para los alumnos internacionales que acudan a universidades del Reino Unido con este programa gracias a una exención de tarifas. Esto se traducirían en pagar lo equivalente a las tarifas nacionales que rondan las 9.535 libras por año, lo que equivaldría a casi 10.900 euros anuales.

A su vez, los estudiantes británicos continuarían pagando las tasas habituales de su universidad de origen mientras estudian en Europa y se les permitiría el acceso a beca para cubrir gastos adicionales de su vida en el extranjero.

Según detalla el medio británico, el ministro de Relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds, y su homólogo de la UE, Maroš Šefčovič, se reunieron en Bruselas el miércoles de la semana pasada para abordar las negociaciones hasta la nueva fecha y se cree que se aprobará el acuerdo.

Los británicos abandonaron el programa Erasmus tras el Brexit. Con ello, desde 2021, el Reino Unido pasó a formar parte del programa como tercer país no asociado dentro de la Región 14, donde se encuentran las Islas Feroe y Suiza.

El impacto del programa Erasmus

Erasmus tiene su origen en 1987. Nació como un programa de intercambio que ofrecía a estudiantes la posibilidad de aprender y enriquecerse.

El informe anual Erasmus +, el número de participantes en el programa ha ido in crecendo a lo largo de los últimos años, con 16’7 millones en 2024.

Según recoge el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, España mantiene su liderazgo como primer país en cuanto a recepción de solicitudes de proyectos de movilidad, con 6.388 solicitudes recibidas por parte de organizaciones de educación y formación de nuestro país.

Diana Morant adelantó que el programa Erasmus + 2025 financiaría este año, 4538 proyectos de movilidad, del que se beneficiarían 153.717 estudiantes y personal educativo en España, con una dotación de 377’5 millones de euros.

