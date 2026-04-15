Detenido por disparar con una escopeta de perdigones en un colegio en Granada los niños insultaban a su familia

Sobre las 11 de la mañana del martes se escucharon varios disparos contra la fachada de un colegio de la barriada de la Chana en Granada. Los disparos efectuados por un individuo penetraron por una de las ventanas del centro llegando a alcanzar a dos alumnos que se encontraban en el interior. Los proyectiles que fueron realizados a larga distancia impactaron contra la espalda y la cara de los estudiantes resultando éstos heridos.

De inmediato, los alumnos fueron atendidos por los servicios de emergencias comprobando que los daños no habían sido graves, ambos presentaban heridas leves en cara y espalda.

Mas de 24 horas ha tardado la Policía en localizar y detener al presunto autor de los disparos con una carabina de aire comprimido.

Los investigadores tras personarse en las inmediaciones del centro educativo han recopilado todo tipo de pruebas para esclarecer este suceso que ha impactado a la comunidad educativa.

Los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción analizaron la zona, las cámaras de vigilancia además de encontrar testigos que pudieran presenciar lo ocurrido.

Enemistad con los niños

En la mañana de hoy, sobre la una de la tarde, se ha procedido a la detención del presunto autor de los disparos. Según informan desde la Oficina de Comunicación de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental se trata de un varón de unos 40 años, motivado por su enemistad con los niños de este colegio de La Chana. Según manifestaciones realizadas por el ahora detenido, los estudiantes insultaban y se reían de su familia.

Un día después del ataque, desde la Delegación de Educación nos informan que el centro ha activado el protocolo de convivencia para prestar apoyo psicológico a los alumnos afectados. Los estudiantes heridos hemos conocido que ya han regresado hoy a clase y el colegio funciona con total normalidad.

Fuentes policiales señalan que la directora del colegio y los dos menores acompañados de sus padres han comparecido en la Oficina de denuncias.

A esta hora, el presunto autor de los disparos con una escopeta de perdigones contra un colegio del barrio granadino de La Chana se encuentra en dependencias policiales pendiente de pasar a disposición judicial.

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