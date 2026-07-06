Hamás disuelve el organismo que gobierna en Gaza desde hace décadas para "aliviar el gran sufrimiento"

El Movimiento de Resistencia Islámica conocido como Hamás, ha anunciado este lunes su disolución para preparar el traspaso de poderes al nuevo comité tecnócrata que fue pactado en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza, que hasta ahora había estado controlada por este grupo.

La oficina de prensa de las autoridades de Gaza ha compartido un comunicado en redes sociales en el que anuncian que "durante la última etapa, los organismos de gobierno en Gaza han adoptado pasos prácticos y han declarado de forma reiterada e inequívoca su disposición a entregar las riendas de la gobernanza al Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)".

"Hoy, no solo reiteramos esta demanda y reafirmamos nuestra posición inamovible y de principios, sino que la traducimos a acciones concretas y procedimientos sobre el terreno, adoptando pasos estratégicos decisivos que allanan el camino en la práctica para cumplir esta obligación nacional", declaran.

Además, señalan que la decisión presenta "una seriedad y voluntad total para garantizar el éxito del proceso de organizar el hogar nacional y transferir la administración de la gobernanza en la Franja al CNAG". Según su mensaje, esto "beneficia los intereses del pueblo palestino" y ayudará a "aliviar el gran sufrimiento de los ciudadanos ante la continuación del genocidio, los retrasos en el proceso de reconstrucción, la prolongación del cerco y el cierre de pasos fronterizos y la negativa de la ocupación israelí a la hora de retirarse de la Franja".

Desde Hamás explican que los preparativos para el traspaso de poderes "han sido completados" y ha añaden que estos procedimientos han sido llevados a cabo "de forma oficial y transparente" al "equipo nacional que representa a las facciones y fuerzas palestinas". Esta medida se habría realizado "en presencia de un observador en representación de Naciones Unidas".

El grupo aclara también que los trabajadores que quedan en la administración "son personal técnico y profesional". "Continuarán en sus puestos para garantizar la entrega de servicios a los palestinos y evitar un vacío administrativo o técnico que pueda resultar dañino", afirman.

Dimite el director del Comité Gubernamental de Emergencia de Gaza

El ahora exdirector del Comité Gubernamental de Emergencia, Mohamed Hashem al Farra, ha anunciado su dimisión para allanar el camino al CNAG.

"Gaza es mayor que mi existencia y, dados los sacrificios que ha realizado, merece que le demos todo lo necesario para superar sus heridas y sufrimientos", ha declarado al medio Al Risala. Presento mi dimisión para allanar el camino al CNAG para que inicie su labor, y hago un llamamiento a las distintas partes y mediadores para que presionen a la ocupación a fin de que le permita entrar y reanudar su trabajo", ha destacado Al Farra, quien ha defendido que su dimisión llega "después de que se hayan completado de forma organizada todos los procedimientos necesarios para el traspaso de poderes", indica el exdirector de este organismo.

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