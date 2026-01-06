La seguridad del bar de Crans Montana donde se produjo el incendio en Nochevieja no pasaba controles desde hace cinco años

La seguridad del bar de Crans Montana en el que se produjo el trágico incendio en Nochevieja no había sido controlada en los últimos cinco años. El alcalde, Nicolas Féraud, ha reconocido que no tiene una explicación del incumplimiento de las normas vigentes, las cuales establecen un control anual de la seguridad de los establecimientos públicos.

El origen del incendio que dejó 40 muertos y 116 heridos se ha establecido en el uso de bengalas adheridas a botellas, que fueron acercadas demasiado y prendieron el techo recubierto de un espuma acústica. Es una de las peores tragedias de la historia moderna de Suiza.

Primeras medidas tras la tragedia

La autoridad suiza de Crans Montana ya ha anunciado las primeras medidas a raíz de la tragedia, entre las que se encuentran la prohibición total de usar cualquier tipo de dispositivo pirotécnico en el interior de establecimientos públicos.

Las normas no obligan a revisar los materiales en las inspecciones de seguridad

Las normas vigentes no obligan a que en los controles de seguridad se revisen los materiales utilizados en las instalaciones de establecimientos públicos como este bar en el que la espuma insonorizante utilizada en el techo provocó que el fuego se propagara en cuestión de segundos y provocara la muerte de 40 personas.

En una conferencia de prensa, el alcalde Nicolas Féraud, declaró que "la ley no establece la obligación de verificación de los materiales".

Homenaje

El pasado domingo, la localidad se volcó en un homenaje colectivo para recordar a las víctimas y acompañar a sus familias. "Arthur se ha ido de fiesta al paraíso. Podemos comenzar nuestro duelo sabiendo que está en la paz y en la luz", decía Leticia entre lágrimas, abrazando a amigos suyos y de su hijo de 16 años, uno de los jóvenes que perdió la vida en el incendio del bar donde se celebraba la fiesta.

La magnitud del dolor quedó reflejada en el homenaje. Un gran desfile recorrió la calle principal de Crans-Montana, en un silencio solo roto por el llanto de los asistentes. La marcha partió de la iglesia donde se llevó a cabo una misa en memoria de todas las víctimas, cooficiada por el obispo de Sion, Jean-Marie Lovey, y el pastor protestante Gilles Cavin.

