INCENDIO SUIZA

El relato de un superviviente del incendio en Crans-Montana: "No sé cómo voy a digerir lo que he visto"

Según la policía cantonal de Valais, en el momento del inicio del fuego había más de 100 personas en el interior del establecimiento, muchos de ellos turistas que habían acudido a la estación para pasar las fiestas.

Lola Márquez Romero
Publicado:

Un superviviente que logró escapar del incendio mortal en un bar suizo de estación de esquí durante las celebraciones de Nochevieja, ha recordado el momento en que vio a los asistentes intentando huir "en un frenesí".

El incendio, ocurrido en la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero, ha causado al menos 40 muertos y más de 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.

Testigos y fuentes policiales describen el incendio como "muy violento", desencadenado tras varias explosiones, según las primeras informaciones, cuyo origen aún se investiga.​

Las llamas se propagaron con rapidez por el edificio, atrapando a parte de los asistentes y obligando a una evacuación de emergencia en condiciones de gran confusión.​

Nathan Huguenin, de 19 años, ha sido uno de los afortunados que se ha salvado del incendio. Afirma que sigue en estado de shock por el incidente y no puede dormir: "Vi a gente completamente quemada. Vi gente morir. Sinceramente, fue bastante complicado y no sé como voy a digerir lo que he visto", recuerda.

Las autoridades han advertido de que el proceso de identificación de las víctimas mortales será lento debido al estado de los cuerpos, gravemente afectados por las llamas.

