Secuestran y violan en grupo durante 5 días a una turista y la abandonan en la calle con manos y piernas atadas

Una turista ha denunciado una brutal agresión. Fue secuestrada y violada en grupo durante cinco días. Luego la abandonaron a su suerte en la calle con las manos y pies atados. La mujer fue hallada tendida en la calle en Islamabad, capital de Pakistán. Denuncia que los hombres que la violaron la arrojaron de un vehículo y fue encontrada por transeúntes que llamaron inmediatamente a la Policía.

Así lo ha avanzado este viernes 'The Sun'. Es una turista belga que fue trasladada al hospital. Contó a los agentes que llevaba seis meses en el país asiático. La Policía detuvo a un hombre y registró su apartamento, pero el hombre dijo a las autoridades que la mujer no se encontraba bien mentalmente y no llevaba consigo ningún documento de identidad, según detallan medios locales.

Los investigadores se pusieron de inmediato en contacto con la Embajada de Bélgica para confirmar que era turista, aunque les remitieron que no tenían registros de que la mujer estuviera en Pakistán. La agencia de seguridad de Pakistán, la FIA, se hizo eco de esta declaración y dijo que no tenían rastro de que la mujer hubiera entrado en su país. La investigación continúa abierta.

Un niño amenaza a una niña con violarla y apuñalarla después de que lo rechazara

Uno de los alumnos de una escuela de Nottingham protagonizó la semana pasada un espantoso momento al amenazar a una niña con violarla y apuñalarla a ella y a su abuela. El niño y la niña asistían a un día de transición de la escuela. Un informe del incidente refleja que el menor se había sentido mal después de que la niña lo rechazase.

Al día siguiente fue cuando comenzó a amenazar con llevar un cuchillo a la escuela y apuñalarla. Insistió en llevar a cabo esto si la niña continuaba rechazándolo, ya que le había confesado que estaba enamorado de ella. Algunos testigos aseguran haber escuchado al menor decir que guardaría su cuerpo en una bolsa y la agrediría sexualmente. Además, también amenazó con apuñalar a su abuela.

Ni la Policía ni la escuela de los dos niños se habían hecho eco del asunto hasta que el Servicio de Información sobre la Democracia Local se puso en contacto con ellos. Llegaron a la conclusión de que el niño no podrá estar cerca de la menor en la escuela Aspley Lane. Sin embargo, para los padres de la menor, estas medidas no son suficientes y critican a los agentes de Policía de la ciudad por no tomar suficientes medidas.

