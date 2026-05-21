VÍDEO: Así trasladan a un médico estadounidense que podría estar contagiado con ébola

En las imágenes se aprecia el traslado de un médico estadounidense en una camilla burbuja tras estar en contacto con enfermos de ébola en Uganda. El traslado se ha hecho con todas las medidas de seguridad y el médico ya es evaluado en República Checa, donde pasará tres semanas en cuarentena.

Otro médico estadounidense también ha sido trasladado a Berlín con las mismas medidas de seguridad. Recordar que este sí está contagiado por ébola y presenta síntomas. El pronóstico médico es reservado y se irá informando por los canales oficiales de salud. El brote de ébola en el Congo y Uganda ya ha acabado con 137 personas y ha dejado otras 550 contagiadas.

Según la OMS, el ébola tiene una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%, se transmite a través de fluidos corporales y provoca fiebre alta, debilidad extrema y hemorragias severas.

La declaración de la agencia sanitaria de la Unión Africana llega dos días después de que la OMS declarara la referida epidemia como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Además, advirtió que, a diferencia de otras cepas del ébola, "actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para la cepa Bundibugyo".

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