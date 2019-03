Sarkozy confirma a sus colaboradores que abandona la política

Nicolas Sarkozy, ha confirmado a un grupo de colaboradores reunidos en el Elíseo, entre los que se encontraba su primer ministro, François Fillon, que abandona su carrera política tras la derrota en las elecciones presidenciales frente al socialista François Hollande.



El presidente saliente ha estado reunido durante una hora con diferentes cargos de su Gobierno y asesores próximos a él. "Se ha pasado una página para mi", ha reconocido. "No seré candidato en las legislativas ni en las siguientes elecciones", ha confirmado, según el diario Le Figaro.



"Para tranquilizaros, renovaré mi afiliación (a la Unión por un Movimiento Popular, su partido) y pagaré mi cotización. Pero me retiraré de las decisiones", ha señalado sobre su papel en el partido.



Sarkozy ha destacado que su salida del Elíseo ha sido menos traumática que la de varios colegas europeos que han perdido los comicios por su gestión de la crisis. "Evidentemente, habría estado mejor ganar, pero visto como han perdido los que han abandonado el poder. Nuestro fracaso no ha sido una humillación, como aseguraban el domingo la prensa y los sondeos", ha asegurado.



El presidente saliente ha recomendado a su equipo que se mantengan unidos de cara a las legislativas, que se celebrarán el 10 y el 17 de junio. "No os dividáis, los pequeños jefes, los pequeños equipos, todo el mundo con las bases", ha indicado.



Sarkozy ha asegurado además que si fuera por él se iría ya mismo de su cargo. "Si hubiera podido, me hubiera ido esta mañana, pero hay tradiciones que hay que respetar. La respetaré y se realizará la transferencia de poderes con François Hollande como tuvo lugar entre Jacques Chirac y yo", ha indicado.



El presidente saliente ha señalado a sus colaboradores que la campaña fue "dura" debido a los "golpes recibidos", pero se ha felicitado al no quedar tan alejado de Hollande.



Sarkozy ha deseado que la prensa le deje al margen. "He perdido las elecciones, pero los periodistas me siguen impidiendo que pare. Es imposible desayunar en un restaurante con la familia. Espero que me dejen un poco tranquilo", ha añadido.