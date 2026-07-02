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Rusia lanza un ataque masivo contra Kiev que deja al menos 13 muertes y más de 50 heridos

Rusia ha lanzado de madrugada un brutal ataque contra Kiev. Los bombardeos han matado, de momento a 13 personas y ha dejado a varios heridos y varios edificios residenciales afectados. Cientos de personas han pasado la noche refugiadas en el metro. Zelenski ha interrumpido una visita oficial a Irlanda para regresar al país.

Imagen de archivo de un ataque en Kiev

Rusia lanza un ataque masivo contra Kiev que deja al menos 10 muertes y más de 30 heridos | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Brutal ataque de Rusia a Kiev. La capital ucraniana ha sufrido esta madrugada la furia de los bombardeos rusos y ya se han notificado 13 muertes y más de 50 heridos. En total 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana que también indicaron que las defensas aéreas ucranianas lograron derribar 476 drones y 48 misiles.

Vitali Klichkó, alcalde de Kiev informaba a través de sus redes sociales. En su cuenta del canal Telegram el regidor informó de daños materiales en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en cinco distritos de la capital. Hasta 25 misiles y 12 drones que no fueron interceptados impactaron en 33 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas. El principal objetivo del ataque fue una vez más la ciudad de Kiev

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido en la víspera de que Rusia preparaba un ataque masivo y había pedido a la población que no ignorara las alarmas antiaéreas y bajara a los refugios al sonar las sirenas. Zelenski estaba de visita oficial en Irlanda, pero ha suspendido dicho viaje para regresar al país.

La sospecha de que Rusia estaba gestando este ataque masivo se despertó porque llevaba varios días atacando Ucrania con un número inusualmente bajo de drones y misiles, lo que hizo sospechar a algunos observadores que acumulaba armamento para lanzar otro gran ataque como el de esta madrugada.

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