La foto de Stephen Hawking con dos mujeres en bikini que se revela en los archivos de Jeffrey Epstein

Hawking aparece en una tumbona junto a dos mujeres en bikini, que tienen en sus manos dos cócteles.

Ángela Clemente
Los archivos de Jeffrey Epstein no dejan de dar que hablar. En este caso, se revela una fotografía de Stephen Hawking en una tumbona acompañado de dos mujeres en bikini, que tienen en sus manos dos cócteles.

Por el momento, no han trascendido más datos acerca de la fotografía, como el momento en el que se realizó, o quiénes son las mujeres que acompañan a Hawking.

El exministro británico Peter Mandelson, en libertad bajo fianza

Este mismo martes, conocíamos que Peter Mandelson, la última ficha del caso Epstein en pasar por comisaría, declaró durante varias horas por, presuntamente, haber suministrado información oficial sensible al fallecido pederasta Jeffrey Epstein. Tras ello, quedó en libertad bajo fianza "y pendiente de posteriores investigaciones".

Mandelson tiene ahora 72 años y en su currículum cargos tan relevantes como el de ministro laborista, comisario europeo y embajador de su país ante Estados Unidos. De este último cargo fue desposeído cuando se hicieron públicos el alcance de sus relaciones con el magnate estadounidense, al que llegó a llamar su "mejor amigo".

Se investiga si durante el periodo del 2008 al 2010, momento en el que él era secretario de Negocios en el gobierno laborista encabezado por Gordon Brown, pudo haber proporcionado información financiera confidencial al pederasta acerca de la inminente venta de activos británicos. Antes de la detención, la Policía ya había registrado dos propiedades suyas en busca de pruebas que confirmaran esos vínculos con Epstein y sustanciaran el delito de "conducta inapropiada en cargo público".

Además, los vínculos con Epstein se habrían traducido, al parecer, en un pago de 75.000 dólares a Mandelson, según revelan documentos bancarios. Mandelson no ha negado haber recibido esa suma, aunque afirmó "no tener recuerdos" de dichos pagos.

