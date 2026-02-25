Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Reino Unido endurece las condiciones para entrar en el país: nueva exigencia en la ETA

El gobierno británico pedirá a partir de ahora una autorización previa.

Estaci&oacute;n de St. Pancras, en Londres

Estación de St. Pancras, en LondresEFE

Susana Román
Tras reforzar sus controles fronterizos, Reino Unido da un paso más y exige un nuevo requisito obligatorio para los viajeros procedentes de la Unión Europea y de otros países que hasta ahora podían entrar sin visado. Se trata de la Electronic Travel Authorisation (ETA): una autorización electrónica previa que debe estar concedida antes de iniciar el viaje, ya sea por turismo, negocios o visitas familiares.

Hasta ahora, bastaba con presentar el pasaporte en frontera y haber iniciado el trámite de la ETA, pero con este nuevo sistema ya no es suficiente: ahora debe estar aprobada antes de desplazarse. En caso contrario, incluso podría denegarse el embarque en aviones, trenes o ferris con destino al país.

¿Qué es la ETA y quién debe solicitarla?

La ETA es un documento digital obligatorio para ciudadanos de la UE y de un total de 85 países exentos de visado. Permite viajar al Reino Unido para estancias temporales, pero no autoriza a trabajar de forma regular ni a residir en el país. Quedan exentas de esta obligación las personas que cuenten con un visado británico, residencia legal o ciudadanía británica o irlandesa.

Un caso especial es el de las personas con doble nacionalidad británica y extranjera, quienes no pueden viajar con la ETA y deben hacerlo obligatoriamente con un pasaporte británico en vigor.

Cómo se solicita y cuánto cuesta

La solicitud se realiza de manera completamente digital, preferentemente a través de la aplicación oficial recomendada por el Gobierno británico. El solicitante debe facilitar los datos del pasaporte, una fotografía y responder a una serie de preguntas de seguridad. No es necesario presentar ningún documento en papel, ya que la autorización queda vinculada electrónicamente al pasaporte.

El coste actual de la ETA es de 16 libras esterlinas (unos 18 euros), aunque el Gobierno ha anunciado que podría aumentar hasta las 20 libras en un futuro. Si la solicitud es rechazada, se informará del motivo y se permitirá presentar una nueva petición.

Validez y condiciones de uso

La ETA tiene una validez de dos años, o hasta que caduque el pasaporte al que esté asociada. Durante ese periodo permite múltiples entradas al Reino Unido, con estancias máximas de hasta seis meses por visita. No existe un límite en el número de viajes, siempre que se respeten las condiciones establecidas.

Recomendaciones al viajero

Las autoridades recomiendan solicitar la ETA al menos tres días antes del viaje. Aunque en la mayoría de los casos la respuesta llega en minutos, podrían producirse retrasos puntuales. Además, recuerdan que es importante prestar atención a las escalas aeroportuarias, ya que en algunos tránsitos también será necesaria la ETA si el viajero debe pasar control fronterizo o recoger equipaje para volver a facturar.

Con esta medida, anunciada en octubre de 2023 y obligatoria desde el 25 de febrero, el Ejecutivo británico busca agilizar y reforzar su sistema migratorio, incrementando la seguridad y el control de las entradas al país mediante verificaciones digitales automáticas.

