'Chinamaxxing' o cómo las redes impulsan la cultura china

Hay expertos que lo están interpretando como una forma inesperada de proyección del “poder blando” del país asiático. En los últimos meses, esta tendencia espontánea en redes sociales ha captado la atención de millones de usuarios. El llamado 'Chinamaxxing' es una expresión con la que se identifican jóvenes occidentales, especialmente estadounidenses. Estos jóvenes incorporan elementos de la vida y cultura china en su día a día y lo comparten en sus redes sociales.

Los vídeos virales muestran desde personas bebiendo agua caliente o tomando congee (una papilla tradicional de arroz), hasta quienes exhiben zapatillas y prendas inspiradas en la moda china, realizan ejercicios como qigong, o celebran fiestas tradicionales como el Año Nuevo Lunar. En muchos contenidos, los creadores bromean que estos gestos son pasos simbólicos para “convertirse en chinos”.

Para algunos analistas culturales, esta oleada va más allá de lo anecdótico. Varios expertos señalan que la popularidad de este fenómeno refleja una apetencia creciente por la cultura y el estilo de vida chinos entre generaciones más jóvenes en el Oeste, una jugada inesperada en la larga competencia por la influencia cultural global. China ha buscado diversificar su presencia internacional mediante productos, ciudades modernas, avances tecnológicos y plataformas digitales, lo que ha expuesto a más estadounidenses a aspectos cotidianos de la sociedad china que antes eran poco visibles fuera de Asia.

Curiosamente, este interés viene en un momento en que algunos indicadores muestran una percepción menos favorable del Estados Unidos de Donald Trump entre ciertos grupos de jóvenes, sobre todo a raíz de las tensiones raciales. Aunque es difícil prever si esta moda perdurará, lo cierto es que el fenómeno 'Chinamaxxing' está abriendo un nuevo capítulo en el diálogo cultural entre Estados Unidos y China, impulsado por las dinámicas de internet y la creatividad de la generación digital.

