Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

RR.SS. y China

'Chinamaxxing' o cómo las redes impulsan la cultura china

Lo que comenzó como un conjunto de memes en TikTok y otras plataformas se ha acabado transformando en un movimiento cultural entre miembros de la Generación Z.

Celebraci&oacute;n en las calles de Madrid

Celebración en las calles de MadridEFE

Publicidad

Laura Tarsà
Publicado:

Hay expertos que lo están interpretando como una forma inesperada de proyección del “poder blando” del país asiático. En los últimos meses, esta tendencia espontánea en redes sociales ha captado la atención de millones de usuarios. El llamado 'Chinamaxxing' es una expresión con la que se identifican jóvenes occidentales, especialmente estadounidenses. Estos jóvenes incorporan elementos de la vida y cultura china en su día a día y lo comparten en sus redes sociales.

Los vídeos virales muestran desde personas bebiendo agua caliente o tomando congee (una papilla tradicional de arroz), hasta quienes exhiben zapatillas y prendas inspiradas en la moda china, realizan ejercicios como qigong, o celebran fiestas tradicionales como el Año Nuevo Lunar. En muchos contenidos, los creadores bromean que estos gestos son pasos simbólicos para “convertirse en chinos”.

Para algunos analistas culturales, esta oleada va más allá de lo anecdótico. Varios expertos señalan que la popularidad de este fenómeno refleja una apetencia creciente por la cultura y el estilo de vida chinos entre generaciones más jóvenes en el Oeste, una jugada inesperada en la larga competencia por la influencia cultural global. China ha buscado diversificar su presencia internacional mediante productos, ciudades modernas, avances tecnológicos y plataformas digitales, lo que ha expuesto a más estadounidenses a aspectos cotidianos de la sociedad china que antes eran poco visibles fuera de Asia.

Curiosamente, este interés viene en un momento en que algunos indicadores muestran una percepción menos favorable del Estados Unidos de Donald Trump entre ciertos grupos de jóvenes, sobre todo a raíz de las tensiones raciales. Aunque es difícil prever si esta moda perdurará, lo cierto es que el fenómeno 'Chinamaxxing' está abriendo un nuevo capítulo en el diálogo cultural entre Estados Unidos y China, impulsado por las dinámicas de internet y la creatividad de la generación digital.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump saca pecho de su gestión económica en el discurso del Estado de la Unión: "Nuestra nación ha vuelto más grande, más rica y más fuerte que nunca"

Donald Trump

Publicidad

Mundo

Celebración en las calles de Madrid

'Chinamaxxing' o cómo las redes impulsan la cultura china

Estación de St. Pancras, en Londres

Reino Unido endurece las condiciones para entrar en el país: nueva exigencia en la ETA

Antena3 Noticias

Juan Diego Bonillo, soldado colombiano en la guerra de Ucrania: "Escuchar el dron es escuchar la muerte"

Temporal en Brasil
Temporal

Derrumbe de casas, corrimiento de tierras...las graves consecuencias del temporal que ya deja 28 muertos en Brasil

Una imagen de Matilde Muñoz en uno de sus viajes por el sureste asiático
Matilde Muñoz

Los acusados de matar en un hotel de Indonesia a la española Matilde Muñoz son condenados a 18 años de cárcel

Discurso del Estado de la Unión
MOMENTOS CLAVE

El 'show' de Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia

Discurso de calado político, pero también con el tono triunfalista y el espectáculo al que Donald Trump nos tiene acostumbrados.

Donald Trump
Discurso del Estado de la Unión

Trump saca pecho de su gestión económica en el discurso del Estado de la Unión: "Nuestra nación ha vuelto más grande, más rica y más fuerte que nunca"

Donald Trump saca pecho de su gestión en la economía del país durante el discurso del Estado de la Unión, el más largo ya de la historia de EE.UU.

Laurence des Cars

Dimite la presidenta del Louvre tras las sucesivas crisis del museo: desde el gran robo hasta la inundación en la biblioteca

Jordan James Parke

Muere Jordan James Parke, el hombre que se gastó 150.000 dólares en cirugías plásticas para parecerse a Kim Kardashian

(Foto de ARCHIVO)May 6, 2019 - Paris, Ile-de-France (region, France - the President of the French Republic, Emmanuel Macron receives the Secretary General of the European Council, Mr. Thorbjorn Jagland in interview at the Elysee Palace, May 06, 2019Europa Press/Contacto/Julien Mattia06/05/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN

El exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, imputado por corrupción vinculada a Espstein, hospitalizado tras un supuesto intento de suicidio

Publicidad