Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Actor

Muere Robert Carradine, actor de 'Lizzie McGuire', tras una larga lucha contra el trastorno bipolar

Su familia quiere visibilizar su muerte para que "su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales".

El actor Robert Carradine

El actor Robert CarradineGTRES

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

El actor Robert Carradine, conocido por papeles en The Long Riders, Revenge of the Nerds o Lizzie McGuire, se ha quitado la vida tras padecer durante casi dos décadas una enfermedad mental: el trastorno bipolar. Así lo ha comunicado su familia a través de una nota al medio 'Deadline'.

"Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar".

Con esta revelación, la familia espera que "su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales".

El mismo medio explicó que el hermano de la víctima, Keith Carradine, dijo que Robert era el pilar de la familia y que esta enfermedad "lo afectó profundamente": "Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse". Por ello quiere "celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma".

Además, destacó que el actor fallecido "tenia un don inmenso", expresando que extrañarán su presencia, aunque señaló que les "consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito".

Familia de actores

Robert Carradine nació el 24 de marzo de 1954, en una familia que formaba parte del mundo audiovisual: su padre John Carradine y sus hermanos mayores David Carradine y Keith Carradine.

Dio el salto a la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en 'The Cowboys' tras convencerle su hermano David. También apareció en la película ganadora de un Oscar de Hal Ashby, 'Coming Home'. Durante el rodaje de 'The Long Riders', se enamoró del caballo de la película que más tarde compró. Aunque su mayor éxito cinematográfico pudo ser con 'La Venganza de los Nerds' interpretando al nerd Lewis Skolnick, pero en los años posteriores encontró una nueva generación de fans como el padre de la serie Lizzie McGuire.

Sin embargo, además del cine también le apasionaban las carreras de coches. A finales de los 80 compitió en Grandes Premios y fue piloto Lotus con Paul Newman. Fuera del mundo profesional, Rober era padre de tres hijos. Ever Carradine, a la que crió como padre soltero hasta 1990, fue la primera y nació en 1974 fruto de su relación con Susan Snyder. Marika e Ian llegaron cuando conoció a Edith Mani.

La sobrina del actor, Martha Plimpton, dice que era el tío favorito. También era abuelo de los hijos de Ever, Chaplin y Sam, y del hijo de Marika, Jack.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El exministro británico Peter Mandelson, en libertad bajo fianza por supuestamente dar información oficial sensible al pederasta Epstein

Mandelson en libertad bajo fianza

Publicidad

Mundo

Donald Trump

Entra en vigor el arancel global de Donald Trump del 10%

Zelenski, presidente de Ucrania.

Zelenski pide a Donald Trump que se ponga de su lado en el cuarto aniversario de la invasión a Ucrania

Punch

La organización PETA pide trasladar al macaco Punch a un santuario y alerta del "trauma de un primate joven y muy sociable"

El actor Robert Carradine
Actor

Muere Robert Carradine, actor de 'Lizzie McGuire', tras una larga lucha contra el trastorno bipolar

'El Pirata de Culiacán'
México

'El Pirata de Culiacán' y otros influencers que acabaron muertos por burlarse de 'El Mencho' y su cártel

Tatiana Kolbayenkova
Guerra en Ucrania

Tatiana Kolbayenkova en Odesa: "Rusia a parte de los muchos desastres que ha causado en mi país nos ha quitado el futuro"

Noticias de la Mañana habla con Tatiana Kolbayenkova en Odesa para conocer en primera persona cuál es la situación tras cuatro años de guerra.

Guerra Rusia-Ucrania minuto a minuto: La ofensiva rusa para tomar Avdivka amenaza con convertirse en otra 'picadora de carne'
Guerra Ucrania

Así contaba Antena 3 Noticias el inicio de la guerra en Ucrania hace 4 años: Imágenes y sonidos que ya son historia

Hace 4 años una guerra se desataba en Ucrania. Los inicios fueron cerca de tres horas intensas, apasionantes y frenéticas en la redacción de Antena 3 Noticias. El comienzo de la guerra nos dejó imágenes, sonidos y el testimonio de los corresponsales. Así lo contaba Antena 3 Noticias.

Mencho

Un encuentro amoroso fue la clave para saber la ubicación exacta de 'El Mencho', el narcotraficante más buscado del mundo

Se cumplen 4 años de la invasión rusa a Ucrania

La guerra relámpago de Rusia en Ucrania cumple hoy cuatro años

Cuarto aniversario de la Invasión rusa de Ucrania

Cuatro años de guerra en Europa: la invasión que cambió el mundo

Publicidad