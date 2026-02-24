Muere Robert Carradine, actor de 'Lizzie McGuire', tras una larga lucha contra el trastorno bipolar

El actor Robert Carradine, conocido por papeles en The Long Riders, Revenge of the Nerds o Lizzie McGuire, se ha quitado la vida tras padecer durante casi dos décadas una enfermedad mental: el trastorno bipolar. Así lo ha comunicado su familia a través de una nota al medio 'Deadline'.

"Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar".

Con esta revelación, la familia espera que "su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales".

El mismo medio explicó que el hermano de la víctima, Keith Carradine, dijo que Robert era el pilar de la familia y que esta enfermedad "lo afectó profundamente": "Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse". Por ello quiere "celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma".

Además, destacó que el actor fallecido "tenia un don inmenso", expresando que extrañarán su presencia, aunque señaló que les "consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito".

Familia de actores

Robert Carradine nació el 24 de marzo de 1954, en una familia que formaba parte del mundo audiovisual: su padre John Carradine y sus hermanos mayores David Carradine y Keith Carradine.

Dio el salto a la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en 'The Cowboys' tras convencerle su hermano David. También apareció en la película ganadora de un Oscar de Hal Ashby, 'Coming Home'. Durante el rodaje de 'The Long Riders', se enamoró del caballo de la película que más tarde compró. Aunque su mayor éxito cinematográfico pudo ser con 'La Venganza de los Nerds' interpretando al nerd Lewis Skolnick, pero en los años posteriores encontró una nueva generación de fans como el padre de la serie Lizzie McGuire.

Sin embargo, además del cine también le apasionaban las carreras de coches. A finales de los 80 compitió en Grandes Premios y fue piloto Lotus con Paul Newman. Fuera del mundo profesional, Rober era padre de tres hijos. Ever Carradine, a la que crió como padre soltero hasta 1990, fue la primera y nació en 1974 fruto de su relación con Susan Snyder. Marika e Ian llegaron cuando conoció a Edith Mani.

La sobrina del actor, Martha Plimpton, dice que era el tío favorito. También era abuelo de los hijos de Ever, Chaplin y Sam, y del hijo de Marika, Jack.

