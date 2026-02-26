Robert De Niro pide "deshacerse" de Donald Trump y éste le contesta llamándole: "enfermo y demente"

"Enfermo y demente", estos han sido los calificativos que Donald Trump ha dedicado a Robert De Niro. El primero en hablar fue el actor de 'El Padrino' que a través de un pódcast pidió "deshacerse" del mandatario. La respuesta no se hizo esperar y a través de sus redes sociales escribió que el actor es "mentalmente inestable" además de cuestionar su inteligencia.

"Trump es el enemigo de este país, no nos engañemos", dijo De Niro en el pódcast 'The Best People', de Nicolle Wallace. "No nos engañemos. No se irá. Depende de nosotros deshacernos de él. Tenemos que asegurarnos… Tenemos que deshacernos de él. Va a arruinar el país. La gente tiene que movilizarse ahora y estar preparada para las elecciones intermedias".

El mandatario contraatacó rápido y también tuvo palabras para los congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quienes durante el discurso del Estado de la Unión lo confrontaron. Omar gritó: "Has matado estadounidenses", durante una crítica contra los inmigrantes indocumentados, mientras que Tlaib preguntaba por los archivos de Epstein, que quedaron fuera del discurso del presidente.

"Deberían subirse a un barco con el obsesionado con Trump, Robert De Niro, otro enfermo y demente con, creo, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algo que es realmente CRIMINAL!", escribió Trump. "Cuando lo vi romper a llorar anoche, como haría un niño, me di cuenta de que podría estar incluso más enfermo que la loca de Rosie O'Donnell, que ahora mismo está en Irlanda tratando de averiguar cómo regresar a nuestro hermoso Estados Unidos".

