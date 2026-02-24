Tatiana Kolbayenkova en Odesa: "Rusia a parte de los muchos desastres que ha causado en mi país nos ha quitado el futuro"

Hoy se cumplen cuatro años desde que la guerra volvió a Europa. Rusia emprendió aquel 24 de febrero de 2022 una "operación militar especial" en Ucrania que pensó sería una "guerra relámpago", sin embargo, los planes no salieron como pensaba Putin y la guerra sigue todavía hoy convirtiéndose en la peor que vive el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial.

Noticias de la Mañana ha hablado con Tatiana Kolbayenkova desde Odesa, ella nos ayudó en los primeros días de la invasión a entender qué estaba ocurriendo y ahora vuelve a relatarnos que el día a día en el país ucraniano sigue siendo muy difícil. "Sobreviviendo. La verdad es que me hablas de recordar algo y lo único que recuerdo es la sensación de incapacidad porque cuando no tienes nada para defender tu vida, para defender tu país... es una sensación muy particular. Han pasado 4 años y nos acostumbramos a vivir solo este día, Rusia a parte de los muchos desastres que ha causado en mi país nos ha quitado el futuro. No podemos hacer planes, vivimos solo este día. Todos los días cuando nos acostamos, no se sabe a ciencia cierta si te vas a despertar al día siguiente o no".

Su día a día se pasa entre ataques. "Podemos recordar los primeros instantes de la guerra, pero los restantes cuatro años son como una auténtica película de horror dentro de la cual nos encontramos". Comenta que en una de las entrevistas que ha dado le preguntaron por el último ataque que recuerda pero corrige: "Es que nosotros no tenemos ningún último ataque. Esta situación es continua. Por las noches tenemos ataques de varios drones que intentan entrar en la ciudad, en la provincia de Odesa. Gracias a Dios, los defensores procuran no dejarles pasar, pero siempre hay uno o dos que consiguen penetrar esta barrera y nos trae muertes, desolación, destrucción. Un invierno muy duro sin electricidad, para nosotros ya es normal estar varios días seguidos sin luz, por ejemplo hoy para conectarme a tu programa me ha costado volver a encender el ordenador que se había apagado debido a los constantes cortes. Esta semana hemos pasado cuatro días consecutivos sin luz. El sistema se ha vuelto tan frágil que cualquier sobrecarga la avería", describe.

A la pregunta si siente que Europa se olvidado de ellos responde que "esa sensación la tenemos desde hace algún tiempo" aunque matiza que no tanto Europa, pero que EE.UU. "nos ha abandonado, es cierto" y apunta que tanto ellos como Rusia necesitan que "Ucrania se rinda y no queremos hacerlo".

