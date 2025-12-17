Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Fontana di Trevi ya no será gratis: Roma aplica una tarifa para los turistas

La capital italiana baraja la posibilidad de introducir esta medida a partir del 7 de enero de 2026.

Fontana di Trevi

Fontana di Trevi

Beni López
Publicado:

No nos cabe duda de que Italia es uno de los destinos preferidos por los turistas internacionales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística ISTAT (Istituto Nazionale di Stadistica), recogidos por la agencia de noticias ANSA, hasta 250'1 millones de visitantes extranjeros visitaron al país mediterráneo.

De hecho, una de las paradas obligatorias en este país sin duda es Roma. Entre sus obras de mayor reconocimiento se encuentra la mítica Fontana di Trevi. Ahora, si visitas este famoso monumento, cabe la posibilidad de que tengamos que pagar una tarifa a partir del 7 de enero de 2026.

Según recoge 'Corriere della Sera', esta medida se aplicaría solo a los turistas, aunque seguirá siendo gratuita para los romanos, y tendrá un coste de dos euros.

Esta tarifa llegaría después de que en julio de 2023 se implantara los 5 euros aplicados a los visitantes del Panteón, a pesar de que aquí se incluya la entrada gratuita para jóvenes entre 18 y 25 años.

La introducción de esta tasa a la Fontana di Trevi supondría hasta 20 millones de euros para las arcas municipales. Cabe señalar que el famoso monumento ha atraído a más de 5'3 millones de visitantes en los primeros seis meses del 2025. También se prevé que el año se culmine con 11 millones de turistas visitantes.

Según recoge ANSA, el dinero recaudado iría destinado a mejorar la oferta turística en la capital.

Cabe señalar que en 2024, Roma ya limitó el número de visitantes al monumento a 400 personas.

El gobierno municipal todavía plantea la medida

No obstante, hay otros medios que aseguran que esta medida todavía es una hipótesis. Según fuentes municipales recogidas por medios como 'La Repubblica' o la agencia de noticias italiana ANSA, la administración municipal considera la medida.

Asimismo, según recoge el medio local, 'Roma Today' estaría prevista una rueda de prensa fijada para antes de Navidad para hacer efectivo este cambio.

La tasa turística, una tarifa implantada en nuestro país

Más allá de las medidas que implantan nuestros vecinos, lo cierto es que en España el cobro de impuesto extra a las personas que realicen una estancia turística es una realidad. Cataluña fue la pionera en este sentido. Desde el año 2012, el consistorio barcelonés anunció que se quería duplicar la tasa, es decir, cobrando entre 10 y 15 euros por noche y por persona.

Por su parte, en Santiago de Compostela aprobó la implantación de la tasa turística de entre 1 y 2'5 euros por persona y noche, según el alojamiento. En cambio, en Baleares está desde 2016 el Impuesto de Turismo Sostenible, haciendo que los turistas que pernocten paguen entre 1 y 4 euros.

