De 1 a 2,5 euros por noche: Galicia activa su tasa turística con dudas sobre su retorno

La tasa turística empieza a abrirse paso en Galicia. A partir de septiembre, A Coruña activará este nuevo impuesto, al que le seguirá Santiago de Compostela en octubre. Vigo ya ha manifestado su intención de implantarla, aunque sin fecha concreta.

La medida no es nueva en Europa ni en el resto de España, pero sí lo es para Galicia, donde nunca antes se había cobrado a los visitantes por pernoctar. En este caso, se aplicará un importe que oscilará entre 1 y 2,5 euros por noche, en función de la categoría del alojamiento, con un máximo de cinco noches por estancia. Estarán exentos, por el momento, los pasajeros de crucero, que no tendrán que pagar hasta 2026.

En Compostela, el sector hostelero se muestra entre la colaboración y la cautela. Desde Hostelería.Gal, organización que agrupa a numerosos profesionales del sector, se muestran partidarios de la tasa. "Siempre estuvimos a favor de la implantación", explica Lois Lopes, cabeza visible de Hostalería.Gal. "Pero ahora toca negociar cómo y dónde se invierte lo recaudado. Porque, no olvidemos, seremos nosotros quienes gestionaremos el cobro".

El sector hostelero recuerda que asume la carga operativa: informar al cliente, incluir la tasa en la reserva o en la factura y recaudar el importe. Por ello, reclaman que una parte significativa de esos ingresos se destine a mejorar la oferta turística y los propios servicios del sector. Las estimaciones preliminares hablan de una posible recaudación de entre 2 y 2,5 millones de euros.

Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo. Esteban Iglesias, presidente de la Unión Hotelera de Compostela, se muestra más crítico: "No se ha contado con nosotros en el diseño de esta tasa. Los hoteles no son rentables todo el año. La temporada baja es larga, y aplicar la tasa también en esos meses puede disuadir a ciertos perfiles de turistas".

Además, Iglesias apunta a un problema estructural de Santiago: la masificación en franjas horarias concretas, especialmente en agosto. "Entre las 11 y las 16 horas, el 80 % de los visitantes que están en la ciudad no pernoctan. No pagan tasa, pero saturan la ciudad. Mientras, quienes se alojan y consumen, sí tienen que pagar".

Entre los visitantes que ya pasean por las calles de Santiago, la mayoría se toma la noticia con naturalidad. Una turista mallorquina apunta que "si se invierte bien, no me parece mal pagar uno o dos euros más". Una visitante suiza comenta: "Las hay en muchos puntos. Si ese dinero ayuda a mejorar los servicios para los residentes, es lógico aplicarlo".

Otros, sin embargo, se muestran más escépticos. Una pareja barcelonesa recuerda que en su ciudad la tasa lleva años en vigor, pero "no hemos visto que la ciudad esté más limpia o mejor organizada". "Muchas veces, este tipo de tasas se usan con fines puramenterecaudatorios, y después no hay transparencia sobre en qué se gastan", apuntan.

Frente a esas dudas, otra turista, también de Jerez, se fija en los resultados: "Galicia está muy limpia y bien cuidada. Si esta tasa sirve para mantener eso, bien está".

Aunque el impuesto se aplicará sobre un máximo de cinco noches, los datos apuntan a que su impacto real será menor: la estancia media en agosto en Santiago es de 1,78 noches. Es decir, la mayoría de los turistas no llegarán a pagar el máximo.

Por su parte, los vecinos del casco histórico, especialmente los más afectados por la presión turística, aseguran que "ya era hora de que se pusiese en marcha una medida como esta".

La tasa turística gallega llega con voluntad de consolidarse como una fuente de financiación complementaria para mejorar servicios, gestionar mejor los flujos de visitantes y conservar el patrimonio. Pero su éxito no dependerá solo del importe, sino de cómo se gestione lo recaudado y qué beneficios se perciban a medio plazo.

De momento, el debate está servido. El sector pide voz, los turistas muestran paciencia y las ciudades empiezan a experimentar una fórmula que, si bien no es nueva, aún está por definir en Galicia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.