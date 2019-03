Roban un detergente como presunto ingrediente para la fabricación de drogas

El robo del detergente Tide está causando conmoción a las autoridades norteamericanas. Los hurtos han sido detectados por todo Estados Unidos, aunque ha sido en Minnesota donde más material ha sido incautado en los últimos meses, con un total de 25000 dólares.

"Es un misterio por qué están robando solo el Tide y no otro detergente", dijo a la prensa local el jefe de policía, Bud Shaver. "Me pregunto por qué el Tide y no otro tipo de detergente, algo coreano o de otra marca. Es desconcertante", agregó.



La policía investiga si el detergente es usado como ingrediente de alguna droga sintética o como moneda de cambio para la compra y venta de drogas.

En los centros de venta ya se está planteando guardarlo bajo llave como medida cautelar.