El milagro de Aarón, rescatado con vida tras cinco días entre los escombros: "Doy gracias a mi Dios y a sus ángeles"

Aarón tiene 21 años y tras cinco días enterrado bajo los escombros ha sido rescatado con vida. Agradece a "su Dios" que no lo hayan abandonado, su historia ya se conoce como 'el milagro de Aarón'.

Venezuela se aferra a estos milagros para no decaer y seguir buscando vidas entre las ruinas dejadas por el doble terremoto sufrido el pasado miércoles. Desde entonces ya se han registrado más de 600 réplicas. A Aarón lo sacaron en camillas mientras los presentes aplauden y emocionados gritan: "Lo lograste, Aarón, lo lograste".

Desde el hospital el joven grabó un vídeo explicando que era "la única persona de ese edificio que estaba con vida. Doy gracias a mi Dios y a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendientes de mi rescate".

El Ministerio de Comunicación e Información apuntaba en su perfil de X: "El rescate de Aarón Levi Cantillo es resultado de 43 horas de esfuerzo conjunto entre el equipo de Protección Civil Venezuela y Topos México, Chile, Argentina, quienes unieron capacidades para lograr este milagro y elevar la esperanza de este joven de 21 años que se encontró 106 horas atrapado. El milagro de la vida fortalece la unión y esperanza de Venezuela".

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