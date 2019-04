Doble atentado terrorista en Bruselas: 35 muertos y 300 heridos

Una doble explosión en el aeropuerto internacional de Zaventem, en Bruselas, fruto de un atentado suicida, ha causado al menos 11 muertos y en torno a un centenar de heridos, según fuentes de Bomberos, y ha obligado a evacuarlo. Fuentes de belgocontrol, el organismo que regula la navegación aérea civil en Bélgica y Luxemburgo, informaron de que el aeropuerto ha sido cerrado hasta este miércoles y todoslos vuelos han sido desviados a otros aeródromos de la región. También se ha cerrado el tráfico ferroviario que conecta las instalaciones aeroportuarias. Poco después de este suceso, otra explosión ha causado 20 muertos y más de cien heridos en el barrio bruselense de las instituciones europeas, según datos del servicio de transportes belga.

El primer ministro de Bélgica, Charles Michel, ha pedido a la ciudadanía que "evite cualquier desplazamiento" como medida de precaución. "Por el momento, pedimos a la población que evite cualquier desplazamiento", ha escrito Michel en Twitter, desde donde ha recordado que el teléfono habilitado para el "centro de crisis" es el 1771.

Pour le moment, nous demandons à la population d'éviter tout déplacement. Call centre de centre de crise : 1771. — Charles Michel (@CharlesMichel) 22 de marzo de 2016

Las fuerzas de seguridad han encontrado un fusil de asalto AK47 'Kalashnikov' en el interior del aeropuerto de Zaventem, según ha informado la cadena de televisión RTBF. "Según nuestras informaciones, un 'Kalashnikov' ha sido encontrado en la zona de salidas de Zaventem", ha señalado la cadena audiovisual. Por su parte, la agencia de noticias Belga ha indicado que las fuerzas de seguridad han encontrado "varias armas" en el complejo aeroportuario.

Imágenes de diferentes medios locales y redes sociales muestran como una densa humareda sale de una de las terminales del aeropuerto, mientras decenas de viajeros corren hacia el exterior con maletas y otros enseres. Aún se desconocen las causas de las explosiones, que han provocado el desconcierto entre los trabajadores y usuarios de las instalaciones.

Varios testigos de las explosiones han asegurado que han escuchado varios disparos y un grito "en árabe" de una persona antes de que se registraran las dos deflagraciones, según ha informado el diario 'Le Soir' en su edición digital. "Según testigos en el lugar de los hechos, se han escuchado disparos en el hall de salidas del aeropuerto de Bruselas, antes de que una persona gritara algo en árabe y de que se registraran dos explosiones", ha señalado el rotativo belga.

En un primer momento, se ha registrado una "fuerte explosión" en el hall de llegadas y salidas del aeródromo, lo que ha provocado el envío de ambulancias al lugar. "Ha habido una explosión en el aeropuerto. El plan de urgencia se ha activado", ha explicado el presidente de la región de Bruselas, Rudi Vervoort, a la cadena Bel RTL.

"Estaba en la fila para registrarme y he escuchado una deflagración. He visto humo y he visto a personas correr hacia la salida. Ha habido una segunda explosión mucho más cerca de mí después", ha explicado un testigo de los hechos a Bel RTL. "Se ha ido todo el mundo del aeropuerto con pánico, la mayor parte de las personas han dejado sus maletas allí. Los coches han sido evacuados", ha asegurado.

Bélgica ha elevado al nivel máximo la alerta por riesgo de atentado terrorista, según el portavoz del Ministerio del Interior a la RTL. El aeropuerto de Zaventem se encuentra a unos 11 kilómetros al noreste de Bruselas. Hace cuatro días que se produjo en Bruselas la detención de Salah Abdeslam, el yihadista al que se atribuye la autoría logística de los atentados del pasado 13 de noviembre en París.

Imágenes de diferentes medios y redes sociales muestran como una densa humareda sale de una de las terminales del aeródromo, mientras decenas de viajeros corren hacia el exterior con maletas y otros enseres. Algunos medios señalan igualmente que las explosiones han afectado especialmente a los mostradores de salida de la compañía estadounidense American Airlines, donde había en ese momento decenas de personas. Otras grabaciones tomadas por algunos usuarios y colgadas en la red muestran la destrucción causada en un área de la terminal de salida del aeropuerto, donde se pueden ver decenas de paneles caídos y cristales rotos en una zona que ya ha sido controlada por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades de Bruselas han decidido el cierre total de toda su red de transportes públicos, incluido el metro y las líneas de autobuses, como medida de precaución tras la cadena de explosiones. Las redes de telefonía también se han visto afectadas y están sobrecargadas, lo que impide la comunicación en algunas zonas de Bruselas.