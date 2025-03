Bruselas considera que queda "mucho trabajo por delante" para resolver el conflicto de los aranceles de Trump

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha hablado esta tarde con el secretaro de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, con el objetivo de poner fin al conflicto de los aranceles. Tras una llamada telefónica, el europeo ha afirmado que "queda mucho trabajo por delante" y que es necesario que ambas partes busquen soluciones que les beneficie.

La llamada se produce después de que el gobierno de Donald Trump decidiese aplicare un impuesto del 25% a las importaciones de acero y aluminio que provienen del extranjero. La Unión Europea respondió aplicando medidas similares que afectarán a bienes estadounidenses por 26 millones de euros a partir del próximo 1 de abril.

Sin embargo, Sefcovic ha señalado que Estados Unidos parece que está poco dispuesto a dialogar para resolver el conflicto. Los aranceles estadounidenses se activaron esta semana, a lo que Bruselas respondió rápidamente anunciado impuestos a sus productos como maquinaria, ropa y alimentos.

Ante esta situación, Trump amenazó con imponer un arancel del 200% a las bebidas europeas como vinos y champagnes si la UE no retiraba sus contramedidas. Pero Bruselas no se ha dejado intimidar, ya que "las amenazas no ayudan a crear incertidumbre", manifiesta la portavoz de la UE, Paula Pinho, e insisten que su respuesta está diseñada para proteger su economía.

Consecuencias para todos

Los aranceles tienen consecuencias directas tanto para los consumidores como para las empresas. Por una parte, los productos afectados será más caros en Europa y en Estados Unidos. Además de que estas medidas podrían provocar inflación en la UE y dificultar el acceso a materiales como el acero y el aluminio, según los expertos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que otros países fortalezcan sus relaciones comerciales con Europa.

Bruselas ha optado por responder al impuesto de los aranceles estadounidenses con medidas para proteger sus intereses, aunque deja la puerta abierta al diálogo con Washington. En la misma línea, el portavoz comunitario Olof Gill ha subrayado que la UE sigue comprometida con encontrar una solución negociada que beneficie a ambas partes.

Si Estados Unidos persiste en esta dinámica "dañina, contraproducente y profundamente injusta" dice Sefcovic, la UE está preparada para tomar más medidas. A partir del 1 de abril, se reactivarán aranceles suspendidos previamente y se implementarán nuevos impuestos sobre productos estadounidenses.

Aunque las tensiones son altas, el comisario mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, advierte que esto dependerá de la disposición del gobierno estadounidense para colaborar: "Seguimos plenamente comprometidos con encontrar soluciones junto a nuestro socio estadounidense que beneficien a ambas partes".

