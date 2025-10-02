Starmer anuncia el fin del "billete dorado" para solicitantes de asilo en Reino Unido

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha prometido que quienes obtengan asilo en el país ya no recibirán automáticamente derechos de residencia permanente ni la potestad inmediata de traer a sus familias.

Según el Gobierno, las nuevas medidas forman parte de un paquete para "reformar la oferta de asilo y reducir el factor de atracción" de las travesías peligrosas en bote hacia Reino Unido. El Ejecutivo subraya que los migrantes con asilo seguirán amparados por las protecciones esenciales, pero deberán "ganarse" el derecho al asentamiento a través de contribuciones tales como trabajo, pago de impuestos, aprendizaje avanzado del inglés y ausencia de antecedentes penales.

Estas reformas llegan justo antes de la cumbre europea en Copenhague, donde Reino Unido aspira a igualar sus normas de asilo con las del resto del continente y fortalecer la cooperación internacional contra el tránsito irregular.

Entre los cambios se contempla extender el plazo requerido para obtener residencia indefinida, hasta 10 años en algunos casos; suspender permanentemente el derecho automático de reagrupación familiar para refugiados y aplicar nuevos criterios para evaluar la idoneidad del solicitante.

El plan también complementa la política “one in, one out” con Francia, según la cual los migrantes que lleguen ilegalmente podrán regresar a Francia, a cambio de que Reino Unido acogerá a otros con derecho a asilo pero que no cruzaron en bote.

El Gobierno enfatiza que estos pasos no alteran el compromiso con los refugiados que huyen de la persecución, pero sí modifican “el engranaje del sistema” para alinearlo con estándares más exigentes.

