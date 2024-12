El impacto de la Inteligencia Artificial en la Educación: "El mal estudiante lo seguirá siendo... con IA o sin ella"

Este lunes, 9 de diciembre, La Razón, en colaboración con Telefónica Tech y la Universidad Carlos III de Madrid, ha convertido el salón de grados del campus Puerta de Toledo en un centro de debate y análisis sobre la gestión de las herramientas accesibles de la inteligencia artificial, así como sobre los beneficios y aspectos negativos de su uso en las aulas. El evento está diseñado para abordar los desafíos y oportunidades que esta tecnología emergente plantea en el ámbito académico, y también propone soluciones a los inconvenientes tecnológicos a los que se enfrentan profesores y alumnos en la actualidad.

Durante la jornada, expertos en inteligencia artificial, doctores en el ámbito de la enseñanza, decanos y catedráticos, y profesionales de sus áreas, han compartido sus perspectivas sobre el impacto que estas tecnologías tienen en el proceso de aprendizaje. Los ponentes ofrecieron reflexiones cargadas de inquietud y propuestas sobre el uso de esta tecnología en el ámbito académico. Durante la mesa redonda, se abordarán las siguientes cuestiones generales:

Utilidad y desafíos pedagógicos

El vicerrector de Grado y Calidad en los Estudios de la Universidad Carlos III, Carlos Santiuste Romero, abre la discusión con una pregunta provocadora: "¿Para qué ir a clase a aprender si se lo puedes preguntar todo a Chat GPT?". Sin embargo, no fue más que una pregunta retórica, soltada con humor, pues él reconoce que haciendo buen uso de la IA puedes potenciar a los mejores estudiantes: "Los mejores estudiantes son mejores con la IA; la usan como una herramienta más. El mal estudiante, sin IA presenta un trabajo desastre, y con IA también, porque su uso es negativo, quiere un atajo no un apoyo". Rafael Cabrera, Global Director y jefe de IT & Big Data Sales Consulting en Telefónica Tech, destacó su futura aplicación en campos complejos como la medicina y los diagnósticos.

María Victoria Pavón, catedrática de Lengua Española y decana de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la UC3M, expuso la complejidad de integrar estas tecnologías en la educación: "Hay mucho que digitalizar todavía... ¿Cómo integrar esto en la educación? Son quebraderos de cabeza". Además mostró preocupación por la posible generación de desigualdades entre los estudiantes: "Preocupa que genere desigualdades entre estudiantes por temas de accesibilidad a estas herramientas, temas económicos... Las mayores desigualdades entre alumnos son las distintas capacidades económicas de las familias de las que provienen".

Para concluir con esta cuestión, Carlos Santiuste advirtió que, aunque la IA pueda generarte textos infinitos sobre tópicos infinitos, estamos hablando de una herramienta "fría y aburrida... Jamás se parecerá al tacto y al calor de las palabras humanas".

Autenticidad, plagio y autoría

Rubén Romero, profesor del Instituto Universitario del Cine Español UC3M, se enfocó en los riesgos de autoría y plagio, mencionado que en el futuro será cada vez más complicado detectar qué será generado por IA y qué no: "En unos meses o en unos años nos podrán engañar", refiriéndose al alumnado. Luis Martín, doctor en Inteligencia Artificial y CTO en AI Hackers, planteó una reflexión clave para los docentes: "¿Sirve de algo saber si se ha usado IA, si solo se ha apoyado en ella o si no ha usado esta herramienta? ¿Qué queremos como profesores?"

Ana Mejón, profesora y secretaria académica del Instituto Universitario del Cine Español, fue contundente destacando los peligros potenciales de estas tecnologías, desde la suplantación de identidades, hasta el uso indebido de imágenes de otras personas... Para ella, la solución está en "formarse y regularlo".

Sesgos

Clara Sainz de Baranda, profesora de Periodismo y directora del departamento de Comunicación de la UC3M, centró su intervención en los problemas éticos. Preguntó: "¿Realmente hemos podido sustituir a los profesionales? Ya vemos que no, la realidad es otra, acabas más deformado que formado. Nos pensamos que la IA lo mejora... Y lo empeora". También aprovechó para comentar los sesgos inherentes a los algoritmos generativos: "Si la IA bebe de todo lo nuestro anterior, normal que haya sesgos", poniendo ejemplos reveladores que afirman lo anterior: "Pregúntale a Chat GPT autores de la Generación del 27... Nunca te hablará de las Sinsombrero". Luis Martín coincidió con Clara, señalando que "Los sistemas están sesgados porque no se ha hecho un esfuerzo suficiente para corregirlos".

Mirando hacia el futuro

El debate concluyó con dos reflexiones. Luis Martín enfatizó que el cambio tecnológico es inevitable, que seguirá evolucionando cada vez más, pero que "con IA o sin IA, seguiremos hacia delante". Carlos Santiuste cerró la mesa hablando sobre el futuro de la inteligencia artificial: "No sabemos a dónde vamos... Acabaremos haciendo exámenes orales. Va a llegar un punto en el que la IA estará en todos lados, en un boli, en unas lentillas".

