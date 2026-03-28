Miles de ciudadanos se manifiestan contra Trump bajo el movimiento 'No kings'

Este sábado, cientos de miles de ciudadanos se han sumado al movimiento 'No kings' para protestar contra los excesos autoritarios del presidente Donald Trump. El movimiento alude a que el país no es una monarquía y no tiene reyes desde su independencia hace 250 años del Reino Unido. Aproximadamente, 3.300 marchas han visibilizado esta protesta.

El mundo unido bajo un lema

Desde la primera macroprotesta en julio de 2025, esta es la tercera gran marcha multitudinaria del movimiento de resistencia política. A la del mes de julio, le siguió la gran marcha del pasado mes de octubre. Más de cinco millones de personas se manifestaron de manera pacífica por varias ciudades del país contra la política de Trump. fue una de las grandes movilizaciones políticas de la historia de Estados Unidos.

La manifestación de este sábado fue convocada por organizaciones progresistas, civiles y sindicales, que buscaban superar el récord y llamar a más personas para que se unan al movimiento. La coalición de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), estima superar las anteriores dos ediciones de esta resistencia.

Las marchas en los 50 estados del país, condenan el "autoritarismo" de Donald Trump, por los supuestos abusos de ICE y los operativos migratorios. También se centran en rechazar la guerra de Irán.

Fuera de Estados Unidos, en Roma se manifestaron cerca de 300.000 personas, según los organizadores. Sin embargo, las fuerzas del orden las cifraron en 25.000. Las marchas han aprovechado también para cargar contra el gobierno de Giorgia Meloni.

'No kings' no es solo un lema

Este movimiento no solo se aplica en las grandes ciudades. En muchos estados republicanos y en el entorno rural también están empezando a unirse y alzar las voces contra la política del país.

El presidente de Estados Unidos busca imponer su agenda política sin tener en cuenta la separación de poderes. El Congreso está dividido y casi no aprueba nuevas leyes, por lo que abusan de las órdenes presidenciales. Trump prometió en su campaña electoral que no arrastraría su país a guerras extranjeras, pero lleva dos en lo que va de mandato.

La principal concentración estaba programaba a las 14.00 (19:00 GMT)horas del centro de Estados Unidos, en Minnesota. Empezó en el mismo lugar donde el grupo ICE y la Patrulla Fronteriza mató en enero a Renne Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses. Estos asesinatos indignaron al país contra los operativos migratorios de Trump.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.