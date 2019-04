Las milicias antiyihadistas celebran la liberación de la ciudad de Raqqa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó este martes el mérito de la inminente victoria de la coalición internacional sobre las tropas de Daesh en Al Raqa y dijo que si los terroristas no huyeron antes de la ciudad Siria fue porque él no era mandatario. "Porque no teníais a Trump como presidente. Existe una gran diferencia; una gran, gran diferencia si miras al Ejército ahora", fue la respuesta del mandatario al periodista Chris Plante cuando éste le pregunto qué había cambiado en los últimos meses en el conflicto contra las tropas de Daesh en Siria.

Durante su participación en el podcast "The Chris Plante Show", el presidente estadounidense analizó las últimas informaciones que hablan de una victoria prácticamente definitiva de fuerzas apoyadas por la coalición internacional liderada por Estados Unidos en el otrora bastión del grupo islamista. Trump afirmó que los combatientes "se están rindiendo, están alzando sus manos y se están marchando", lo cual, según dijo, "es algo que nadie había visto jamás".

Según los datos ofrecidos este martes por el portavoz de la coalición, el coronel estadounidense Ryan Dillon, en torno al 90 % de Al Raqa está bajo el control de las tropas aliadas y se estima que apenas un centenar de combatientes del Daesh permanecen en la ciudad. "Cambié completamente las reglas de combate, cambié completamente nuestro Ejercito y cambié completamente la actitud de nuestros militares, que han hecho un trabajo fantástico", se vanaglorió el multimillonario presidente.

Trump no hizo referencia a la participación de las tropas sirias que, según señaló Dillon desde Bagdad, han sido las que han llevado el peso de esta última ofensiva y las que han forzado a cientos de enemigos a rendirse.