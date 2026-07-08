Hallan los restos de un avión de carga desaparecido en Pakistán con cinco tripulantes a bordo

Hallan los restos del avión tras doce horas de búsqueda

La Marina y la Agencia de Seguridad Marítima de Pakistán localizaron este miércoles los restos del avión de carga Boeing 737 de la aerolínea privada K2 Airways, que cubría la ruta entre Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) y Karachi y que desapareció la noche del martes con cinco tripulantes a bordo.

La Autoridad de Aeropuertos de Pakistán confirmó el hallazgo a través de un comunicado publicado en la red social X, en el que informó de que los restos del aparato fueron encontrados tras doce horas de operaciones de búsqueda y rescate en alta mar. Los equipos de emergencia centran ahora sus esfuerzos en localizar a los cinco miembros de la tripulación, de quienes todavía no se tiene noticia.

El fuselaje y los restos de la aeronave fueron recuperados en aguas profundas situadas a unas 53 millas náuticas (aproximadamente 98 kilómetros) al sur de la localidad costera de Ormara, en la provincia paquistaní de Baluchistán. El hallazgo se produjo pocas horas después de que el primer ministro, Shehbaz Sharif, ordenara un amplio despliegue de medios de la Aviación Civil, la Marina y la Fuerza Aérea para localizar el avión.

Cinco tripulantes viajaban a bordo

K2 Airways ha informado de que en el avión viajaban cinco miembros de la tripulación: dos pilotos, dos ingenieros y un integrante del personal de apoyo.

Por el momento, las autoridades no han confirmado el estado de los ocupantes, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona donde se cree que pudo producirse el accidente.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha ordenado acelerar las operaciones de rescate y ha trasladado sus condolencias a las familias de los tripulantes.

La Autoridad Aeroportuaria de Pakistán ha señalado que varias agencias participan de forma coordinada en el operativo de búsqueda en el mar Arábigo. Por su parte, K2 Airways ha asegurado que colabora con la Autoridad de Aviación Civil y con el resto de organismos implicados en la investigación.

Según la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán, la aeronave notificó un problema en su sistema de navegación a las 21:18 horas del martes. Tres minutos después, el radar detectó un rápido descenso acompañado de un brusco cambio de rumbo, tras lo que se perdió toda comunicación con el aparato cuando se encontraba a unas 155 millas náuticas (287 kilómetros) al oeste de Karachi.

Un Boeing de 27 años reconvertido en carguero

La aeronave desaparecida era un Boeing 737-400 de 27 años de antigüedad. El aparato fue entregado inicialmente como avión de pasajeros a la aerolínea rusa Aeroflot en 1999 y fue convertido en carguero en 2012, según los datos de Flightradar24.

El avión pasó a formar parte de la flota de K2 Airways en 2024 y era la única aeronave operada por la compañía. Su último vuelo registrado tuvo lugar el pasado 28 de junio.

Los datos de seguimiento muestran que, en sus últimos instantes, el avión descendió cerca de 5.000 pies en menos de un minuto, recuperó posteriormente unos 6.000 pies en apenas 30 segundos y, finalmente, inició un descenso extremadamente pronunciado. La última señal situó la aeronave a unos 1.100 pies sobre el nivel del mar antes de perderse definitivamente el contacto.

Los datos preliminares de la plataforma Flightradar24 identifican el vuelo como KTA1732 y apuntan a que el avión registró una pérdida de altitud, una posterior recuperación y una segunda caída brusca antes de desaparecer del radar. La plataforma también precisó que, poco después del despegue desde Sharjah, tanto esta aeronave como otras que volaban en la zona experimentaron interferencias en el sistema global de navegación por satélite (GNSS), lo que afectó a parte de los datos iniciales de seguimiento.

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