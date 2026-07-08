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Vicente Vallés, sobre la amenaza de Trump y la respuesta de Sánchez: "Ninguno de los dos dice la verdad"

El presentador y director de Antena 3 Noticias 2 aborda la cumbre de la OTAN en Ankara.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre la amenaza de Trump y la respuesta de Sánchez: "Ninguno de los dos dice la verdad" | Antena 3 Noticias

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Vicente Vallés
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España no es el único país del mundo en el que se hace política interior con la política exterior; y en el que no hay política exterior de estado, sino de partido. Pero España sí es uno de los países en los que esas disfunciones son más intensas, y con efectos casi siempre negativos.

Tenemos ejemplos-de-ello desde los primeros tiempos de la democracia. Por tanto, no es algo nuevo. Pero no ser nuevo, no hace que sea bueno. Desde enero del año pasado, España se ha convertido en protagonista de las acusaciones, de los insultos y de las amenazas de Donald Trump. Y se han recrudecido en la cumbre de la OTAN, celebrada en Turquía.

Trump dice que va a frenar el comercio con nuestro país, mientras que el presidente Pedro Sánchez despeja la cuestión asegurando que tenemos una excelente relación con Estados Unidos. Ninguno de los dos se acerca a la verdad, porque Trump no puede impedir el comercio con España, ni la relación con Estados Unidos es excelente.

Sánchez y Trump apenas han coincidido un momento durante la cumbre de Ankara, aunque ese encuentro no lo han recogido las cámaras. Según el presidente español han hablado del mundial de fútbol y de golf. Y ya.

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