Rutte sigue alabando a Trump a pesar de sus confrontaciones con los aliados de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha destacado este miércoles el "compromiso" de Estados Unidos con la organización, recalcando que las diferencias con Trump tienen que ver con una "irritación" por el gasto militar, un problema para su país desde hace décadas, pero que, a su juicio, el líder norteamericano está consiguiendo encauzar.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha cargado hoy en la cumbre de Ankara contra los aliados europeos. A pesar de ello, Rutte afirma que ha percibido un "gran sentimiento de unidad" entre los dirigentes y valora su capacidad de llegar a acuerdos.

"Siempre he sabido que el presidente Trump y Estados Unidos están plenamente comprometidos con la OTAN. Pero existía un gran motivo de irritación: que los europeos no estaban aportando lo mismo que Estados Unidos", ha reconocido el ex primer ministro neerlandés, asegurando que este asunto es "fuente de frustración" para Estados Unidos "desde la época de Eisenhower", afirma Rutte en referencia al presidente de EE.UU. de los años 50.

Además, ha destacado que Trump es el presidente de su país que "ha logrado resolver ese problema" ya que está logrando que todos los aliados aumenten su gasto. "No solo consiguió que los europeos se comprometieran a gastar al mismo nivel que Estados Unidos, sino también a cumplir ese compromiso. Ya están en el 4%, dentro de una trayectoria de diez años para alcanzar el 5%", ha explicado.

El líder de la OTAN ha puesto en valor tras finalizar la cumbre que los aliados están avanzando en los compromisos establecidos en la cumbre de La Haya de 2025, cuando los dirigentes de la OTAN pactaron el nuevo listón de gasto militar del 5% en el plazo de una década. "Hemos demostrado que esos compromisos ya se están llevando a la práctica. En toda la Alianza, la inversión en defensa sigue aumentando", ha declarado.

Rutte siempre defiende las acciones militares de Trump

Un reportero danés ha criticado la actitud sumisa de Rutte preguntando al propio secretario sobre si su relación con Trump le afecta personalmente a su "autoestima". Las jutificaciones del secretario de la OTAN sobre las amenazas con anexionarse Groenlandia o los ataques a España son "cosas que el antiguo Mark Rutte no hubiera aprobado", sostiene el periodista. Como respuesta, Rutte continúa asegurando que alaba a quien se lo merece y que el propio Trump es el que ha hecho que la OTAN sea más fuerte.

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