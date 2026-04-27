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Qué se sabe de Cole Allen, el tirador que intentó atacar a Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El intento de ataque contra Trump ha sacudido Washington y el mundo entero. Esto ha puesto bajo el foco a un sospechoso que, hasta ahora, llevaba una vida que pocos habrían considerado alarmante. Allen, informático formado en el prestigioso Instituto Tecnológico de California, compaginaba su trabajo como profesor con el desarrollo amateur de videojuegos.

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Cole Allen señaló a Trump por "pedófilo, violador y traidor" en su última notaEUROPAPRESS

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Laura Tarsà
Publicado:

Nada en un perfil de estas características anticipaba la escena que se vivió durante el evento. Apenas se conocían detalles relevantes de Cole Allen antes del suceso, lo que ha dificultado trazar un perfil claro de su trayectoria personal. Según fuentes próximas a la investigación, llevaba una vida discreta, sin antecedentes penales graves ni vínculos conocidos con organizaciones extremistas, lo que refuerza la idea de una radicalización en solitario.

Algunos testimonios apuntan a que en los últimos meses había mostrado signos de aislamiento y un creciente interés por contenidos políticos de carácter polarizante en internet. Sin embargo, quienes lo trataron en su entorno cotidiano lo describen como una persona reservada, metódica y sin comportamientos abiertamente conflictivos, lo que acentúa la desconexión entre su vida aparente y la violencia del plan que finalmente ejecutó.

Según las autoridades, el sospechoso echó a correr e intentó cruzar el control de seguridad, recorriendo unos 20 metros antes de ser reducido por agentes. En ese breve intervalo se produjo un intercambio de disparos que dejó a uno de los agentes herido, aunque su chaleco antibalas evitó un desenlace más grave. Allen iba fuertemente armado: llevaba una pistola, una escopeta y varios cuchillos. La Casa Blanca ha señalado que su objetivo era matar a Trump y a tantos altos cargos de la Administración como le fuera posible. Sin embargo, el detenido guarda silencio.

Más detalles del atacante

Con el paso de las horas, ha ido emergiendo un retrato aun más inquietante. Un texto atribuido al sospechoso, difundido por el New York Post, refleja una profunda hostilidad hacia el presidente y sus políticas. En él, se define como "el asesino federal amable" y describe un plan dirigido contra miembros del Gobierno. También deja ver un tono contradictorio: mezcla de rabia, justificación y disculpas a sus seres cercanos por haber ocultado sus intenciones.

Ese viaje a Washington, que realizó en tren y autobús durante casi tres días, es otro de los elementos que intrigan a los investigadores. Las armas, compradas legalmente en los últimos años, formaban parte de una rutina que incluía prácticas frecuentes en un campo de tiro. Hay, además, un detalle que añade dramatismo al caso: un hermano del sospechoso alertó a la policía poco antes del ataque tras recibir el manifiesto. Ahora, las autoridades tratan de esclarecer si esa advertencia pudo haber llegado a tiempo para evitar lo ocurrido.

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