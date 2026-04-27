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Miles de kilómetros, registro en el hotel con armas y sin seguridad, así fue el 'modus operandi' del intento de asesinato a Trump

En su manifiesto el atacante expresó su sorpresa ante la falta de seguridad en un evento tan importante.

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¿Cómo es posible que el tirador se registrase armado en ese hotel? | Antena3 Noticias

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El hotel Washington Hilton fue testigo del tercer intento de asesinato a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, miembros del Gobierno, periodistas, todos ellos estaban invitados a la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, era la primera vez que el republicano asistía.

El atacante, Colle Allen, un profesor y desarrollador de videojuegos de 31 años, se registró en el hotel con armas sin llamar la atención. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que intentó saltarse el control de la entrada. Iba armado con cuchillos y pistolas con el objetivo de entrar a la sala de los comensales y alcanzar a Trump y su gabinete.

"Corría en dirección al salón de baile donde estaba el presidente y otros miembros del gabinete, aún no podemos determinar su motivación especifica", señaló el Jefe Interino del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery W. Carroll. Lo único que han encontrado es un manifiesto que envió a la familia momentos previos al ataque, donde llama a Trump "pedófilo, violador y traidor".

Pero, ¿Cómo es posible que se registrara en el hotel con armas? El experto en Inteligencia, Fernando Cocho, asegura que no era complicado, porque "las armas no eran de gran calibre". Según declaró el secretario de Justicia en funciones, Todd Blanche, portaba dos armas de fuegos adquiridas en los últimos años.

Viajó en tren

Recorrió más de 4.400 kilómetros, viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y después a Washington, donde se registró en el hotel. En el manifiesto cuenta que "esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, habitaciones de hotel con micrófonos ocultos, agentes armados cada tres metros, detectores de metales por todos lados".

Sin embargo, se sorprendió porque no tuvo que pasar ningún tipo de seguridad: "Lo que me encontré (¡quién sabe, tal vez me están gastando una broma!) es nada. Ni una maldita seguridad. Ni en el transporte. Ni en el hotel. Ni en el evento (...) Es una locura, cualquier agente iraní podría haber traído una ametralladora pesada y nadie se habría dado cuenta".

En su reflexión explica que "la seguridad en el evento está toda afuera, enfocada en los manifestantes y en los que van llegando, porque aparentemente nadie pensó en lo que pasa si alguien hace el registro (check-in) el día anterior".

Sin llamar la atención

Cuando hay eventos como el de la Cena de Corresponsales, las agencias federales comprueben los nombres de los alojados en el hotel, pero Allen no tenía antecedentes ni estaba en el radar de nadie, por lo que no disparó ninguna alarma.

El fiscal dijo que "por sorprendente que parezca, el perímetro de seguridad alrededor del lugar donde se celebraba a la cena sólo forzaba a pasar detectores de metales para entrar en el salón de baile donde había cerca de 2.000 invitados".

Sin embargo, para llegar a la alfombra roja, ubicada "a apenas un metro de distancia de los ministros más importantes o entrar en las fiestas privadas, bastaba con mostrar una sencilla entrada en papel, o una captura de pantalla de la misma".

Donación Kamala Harris

Un dato curioso es que, según los registros de la Comisión Federal Electoral, donó 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024. Ahora, Allen está acusado de dos delitos graves, uno por tenencia de armas de fuego y otro de agresión.

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