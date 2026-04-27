Fernando Cocho, experto en Inteligencia, sobre el intento de asesinato a Trump: "No existe la seguridad al 100%"

Era un sábado noche en Washington donde tenía lugar uno de los eventos destacados en el calendario político estadounidense. La Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca reunía a miles de personas, entre ellas al presidente Donald Trump.

Acudía por primera vez a la cena de gala en el hotel Washington Hilton, sin embargo un hombre armado, Cole Allen, intentó entrar a la sala donde se encontraba el republicano para intentar atentar contra él, pero fue detenido antes.

Se registró en el hotel con armas, sin llamar la atención de los empleados. El experto en Inteligencia, Fernando Cocho, señala que "no es complicado, puesto que no eran armas de gran calibre", pero reconoce que "llegar al lobby de la cena, ya es un logro": "No existe la seguridad al 100%, tenía bien planificado la ruta de acceso y de escape después del atentado".

Vance, el primer evacuado

Una acción que llamó la atención fue el desalojo del vicepresidente de Estados Unidos J.D Vance. Ocurrió antes que Trump, pero para Cocho, tiene una explicación. Cuenta que "Vance tenia una situación más expuesta" que Trump porque la fase primera de los agentes de seguridad "es eliminar el campo de tiro para el presidente, por eso se mete debajo de la mesa y se pone guardias delante para evitarlo y Vance no tenía a nadie delante". Por ello cuando el atacante ya es detenido, al presidente lo levanta y, escoltado, "se lo llevan a un lugar seguro".

Trump lo ha llamado 'lobo solitario', ya que no pertenece a ninguna red de conspiración donde su persona. El experto en Inteligencia explica que "los servicios de Inteligencia o policía solo pueden actuar cuando tienen información previa sobre algo" y en este caso, el atacante no había manifestado en redes sociales su agresión hacia Trump o su política.

"Los servicios secretos actúan como pueden y cuando pueden, y siempre existe el riesgo que una persona desequilibrada o en contra de la ideología de Trump intente matarle".

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