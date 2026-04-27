Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU

Fernando Cocho, experto en Inteligencia, sobre el intento de asesinato a Trump: "No existe la seguridad al 100%"

El experto en Inteligencia explica que primero se llevan a Vance porque "tenia una situación más expuesta" que Trump

Antena3 Noticias

Entrevista a Fernando Cocho, experto en Inteligencia | Antena3 Noticias

Publicidad

Era un sábado noche en Washington donde tenía lugar uno de los eventos destacados en el calendario político estadounidense. La Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca reunía a miles de personas, entre ellas al presidente Donald Trump.

Acudía por primera vez a la cena de gala en el hotel Washington Hilton, sin embargo un hombre armado, Cole Allen, intentó entrar a la sala donde se encontraba el republicano para intentar atentar contra él, pero fue detenido antes.

Se registró en el hotel con armas, sin llamar la atención de los empleados. El experto en Inteligencia, Fernando Cocho, señala que "no es complicado, puesto que no eran armas de gran calibre", pero reconoce que "llegar al lobby de la cena, ya es un logro": "No existe la seguridad al 100%, tenía bien planificado la ruta de acceso y de escape después del atentado".

Vance, el primer evacuado

Una acción que llamó la atención fue el desalojo del vicepresidente de Estados Unidos J.D Vance. Ocurrió antes que Trump, pero para Cocho, tiene una explicación. Cuenta que "Vance tenia una situación más expuesta" que Trump porque la fase primera de los agentes de seguridad "es eliminar el campo de tiro para el presidente, por eso se mete debajo de la mesa y se pone guardias delante para evitarlo y Vance no tenía a nadie delante". Por ello cuando el atacante ya es detenido, al presidente lo levanta y, escoltado, "se lo llevan a un lugar seguro".

Trump lo ha llamado 'lobo solitario', ya que no pertenece a ninguna red de conspiración donde su persona. El experto en Inteligencia explica que "los servicios de Inteligencia o policía solo pueden actuar cuando tienen información previa sobre algo" y en este caso, el atacante no había manifestado en redes sociales su agresión hacia Trump o su política.

"Los servicios secretos actúan como pueden y cuando pueden, y siempre existe el riesgo que una persona desequilibrada o en contra de la ideología de Trump intente matarle".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.atresplayer.com/antena3/noticias/noticias-de-la-ma%C3%B1ana/|||]]

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Israel intensifica los ataques en Líbano mientras crece la presión interna sobre Netanyahu

March 17, 2026, Undisclosed Location, Israel: Israeli Prime Minister BENJAMIN NETANYAHU (C) issues the final order for a targeted military operation against senior Iranian officials. Following this directive, the Israel Defense Forces (IDF) confirmed the elimination of Gholamreza Soleimani, commander of the Basij paramilitary force, during a strike on a tent camp that was recently established by the Basij in Teheran. According to the IDF, the Basij set up the camp after the military struck ma...

Publicidad

Mundo

EEUU sanciona unas 40 entidades y buques vinculados a la actividad petrolera de Irán

Última hora de la guerra en Irán, en directo: Teherán fija "condiciones específicas" para continuar negociando el fin de la guerra con EEUU

A3 Noticias de la Mañana (17-02-25) Shakira, hospitalizada de urgencia en Lima

Muere un trabajador mientras montaba el escenario del concierto de Shakira en Río de Janeiro

Antena3 Noticias

Fernando Cocho, experto en Inteligencia, sobre el intento de asesinato a Trump: "No existe la seguridad al 100%"

Sospechoso del intento de atentado contra Trump
Intento de atentado contra Trump

La carta de Cole Allen antes de intentar atentar contra Trump: "No tengo intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes"

Donald Trump
Intento de atentado a Trump

Donald Trump contesta al manifiesto escrito por el tirador: "No soy un violador. No violé a nadie. No soy un pedófilo"

March 17, 2026, Undisclosed Location, Israel: Israeli Prime Minister BENJAMIN NETANYAHU (C) issues the final order for a targeted military operation against senior Iranian officials. Following this directive, the Israel Defense Forces (IDF) confirmed the elimination of Gholamreza Soleimani, commander of the Basij paramilitary force, during a strike on a tent camp that was recently established by the Basij in Teheran. According to the IDF, the Basij set up the camp after the military struck ma...
Guerra en Irán

Israel intensifica los ataques en Líbano mientras crece la presión interna sobre Netanyahu

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reunirá este lunes con Vladimir Putin para intentar poner fin al conflicto bélico.

Los periodistas asistentes a la cena donde se atacó a Trump aseguran que hubo falta de seguridad
TESTIGO DIRECTO

Los periodistas asistentes a la cena donde se atacó a Trump aseguran que hubo falta de seguridad

No había filtros de seguridad suficiente para acceder a la cena de corresponsales en Washington

Desalojo de Donald Trump

¿Por qué evacuaron a Vance antes que a Trump? Así fue la operación de seguridad en el tiroteo en Washington

Persona mayor en un coche

Una conductora de 95 años mata a una mujer que paseaba a su perro y se libra de la cárcel

Muere la influencer Tamyris Teixeira

Hallan el cuerpo de una influencer tres días después de desaparecer en el mar

Publicidad