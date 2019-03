Putin gana las elecciones: "Hemos vencido una lucha abierta y limpia"

Vladimir Putin, primer ministro y ex presidente de Rusia, ganó holgadamente las elecciones presidenciales de acuerdo a los sondeos y los resultados parciales, victoria que sus rivales no tardaron en cuestionar. "Gracias a todos los que han dicho "sí" a la Gran Rusia", gritó Putin con lágrimas en los ojos ante decenas de miles de partidarios, congregados a decenas de metros de las murallas del Kremlin.

El eventual presidente electo afirmó que el pueblo de Rusia ha demostrado saber "diferenciar los anhelos de cambio de los intentos de destruir el país". "¡Hemos vencido!", gritó en medio de las aclamaciones de sus jóvenes seguidores. Según informa la Comisión Electoral Central (CEC), con un más de la mitad de los votos escrutadoa, el hombre fuerte de Rusia obtiene el 64,8 % de los votos emitidos.

Con este resultado, Putin, que ya ejerció el cargo de presidente entre 2000 y 2008, sería el ganador de los comicios en la primera vuelta. "No habrá segunda vuelta. Esta victoria en la primera vuelta estaba clara desde hace dos o tres meses", dijo el cineasta Stanislav Govorujin, jefe de campaña de Putin, en declaraciones en directo por televisión nada más conocerse los primeros resultados. El líder del Partido Comunista de Rusia, Guennadi Ziugánov, fue el segundo candidato más votado con el 17,04%, según los datos de la CEC.

El tercer más votado fue el magnate multimillonario Mijail Projorov (6,9 %), el ultraderechista Vladimir Zhirinovski (6,65%) y el presidente de la cámara alta y líder hasta el año pasado de Una Rusia Justa, Sergei Mironov (3,71 por ciento). Entretanto, ya pocos minutos después de conocerse los primeros resultados oficiales, el líder comunista negó la legitimidad de estas elecciones, que el jefe de la campaña de Putin consideró "las más limpias de toda la historia de Rusia". "No veo el sentido de felicitar a nadie. Con estas elecciones perdemos todos. Se han limpiado los pies con nuestros ciudadanos", proclamó Ziugánov.

Añadió que "como candidato", no puede "reconocer los comicios celebrados como limpios, justos ni honestos". "La enorme máquina estatal, criminal y corrupta, ha trabajado a favor de un solo candidato", dijo el líder comunista en alusión a Putin. Tampoco Prójorov felicitó a Putin, pues, según dijo, "estas elecciones no han sido limpias" y sus abogados preparan la apelación a los tribunales.

También cuestionó el triunfo de Putin el expresidente de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov, al dudar de que los datos oficiales preliminares reflejen las preferencias reales de los ciudadanos. "Hay una gran duda de que estos (resultados) reflejen los ánimos de la sociedad. Pero mientras no haya falsificaciones masivas confirmadas es difícil hacer comentarios", dijo Gorbachov. Decenas de camiones y autobuses repletos de agentes de las fuerzas especiales de la policía y soldados de las tropas de Interior se encargan de garantizar la seguridad en todo el centro de Moscú para prevenir protestas opositoras.

"Esta victoria no se la cederemos a nadie. La necesitamos para que nuestro país sea moderno, fuerte, e independiente", proclamó el actual presidente, Dmitri Medvédev, al proclamar la victoria de Putin. Para Mirónov, sin embargo, antiguo amigo del hombre fuerte de Rusia, Putin "no aguantará el plazo establecido por el mandato presidencial". También Ziugánov advirtió que las autoridades rusas "no podrán gobernar como hasta ahora".

"Es necesario cambiar profundamente el sistema electoral para que las elecciones sean justas", advirtió Gorbachov, e insistió que ya antes de fines de año "hay que celebrar nuevas legislativas". Mientras, en el Cáucaso Norte, cuya pacificación los partidarios de Putin citan entre sus principales logros, al menos tres policías murieron en un ataque guerrillero contra un colegio electoral en Daguestán.