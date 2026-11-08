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El presidente de Israel encomienda al líder opositor Eisenkot formar un nuevo Gobierno

El líder centrista intentará reunir una mayoría parlamentaria después de que el Likud de Netanyahu ganara las elecciones sin apoyos suficientes para gobernar.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el líder de la oposición israelí y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Gadi Eisenkot.

El presidente de Israel encomienda al líder opositor Eisenkot formar un nuevo Gobierno | Reuters

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha anunciado que encargará al líder del partido centrista Yashar, Gadi Eisenkot, la formación del próximo gobierno tras las elecciones legislativas del 27 de octubre.

La decisión se formalizará este domingo a las 17.00 horas en la residencia presidencial, después de que Eisenkot recibiera el apoyo de más diputados que el primer ministro saliente, Benjamín Netanyahu, durante la ronda de consultas con los partidos.

Aunque el Likud de Netanyahu fue la fuerza más votada, con 27 escaños, frente a los 21 de Yashar, el resultado no le garantiza una mayoría en la Knéset.

Eisenkot ha obtenido la recomendación de formaciones que suman 67 de los 120 diputados; Netanyahu, la de partidos con 46 escaños. Los siete representantes de Judaísmo Unido de la Torá han optado por no respaldar a ninguno de los dos.

Un "gobierno de emergencia nacional

Tras conocerse la decisión de Herzog, Eisenkot ha llamado a constituir un "gobierno de emergencia nacional". "Haré todo lo posible para que seamos dignos", ha escrito en redes sociales junto a una fotografía en la que aparece estrechando la mano del presidente.

El encargo supone un revés para Netanyahu, pero no asegura todavía un relevo al frente del Ejecutivo. Las recomendaciones trasladadas a Herzog permiten a Eisenkot iniciar las negociaciones desde una posición favorable; no equivalen, sin embargo, a un acuerdo entre los partidos ni garantizan que todos vayan a respaldar a un mismo gobierno. El propio presidente había advertido de que los vetos cruzados entre las formaciones podían dificultar la construcción de una mayoría estable.

Los pactos que deberá negociar Eisenkot

Una de las posibles vías pasa por el apoyo de Raam y la Lista Conjunta, las dos candidaturas de mayoría árabe, que suman 19 diputados y recomendaron a Eisenkot. Su incorporación a una coalición, o su respaldo desde fuera del Ejecutivo, plantea dificultades por las diferencias políticas con otros posibles aliados, entre ellos Israel Beitenu, liderado por Avigdor Líberman.

Otra opción sería buscar un entendimiento con los partidos ultraortodoxos, que reúnen 13 escaños. También en este caso existen obstáculos, especialmente por las discrepancias sobre el reclutamiento militar de los estudiantes de la Torá.

Una tercera posibilidad sería un gobierno de unidad con el Likud y otras fuerzas, aunque esa fórmula exigiría acuerdos entre dirigentes que han mantenido posiciones enfrentadas durante la campaña.

Una vez que Herzog le entregue formalmente el mandato, Eisenkot dispondrá de 28 días para formar gobierno. El presidente podrá concederle una prórroga de hasta 14 días.

Si fracasa, Herzog tendrá la posibilidad de encomendar el intento a otro diputado. Por ahora, el resultado de las elecciones abre una negociación decisiva, pero deja sin resolver quién encabezará finalmente el próximo Ejecutivo israelí.

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