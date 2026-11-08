Donald Trump, diez años después: del espectáculo televisivo al poder que sacude Estados Unidos

El 8 de noviembre de 2016, Donald Trump derrota a Hillary Clinton y abre una nueva etapa en la política estadounidense. Sin experiencia previa en un cargo electo, el empresario neoyorquino convierte su fama televisiva, su discurso nacionalista y su capacidad para dominar la conversación pública en herramientas para conquistar la Casa Blanca. Diez años después de su primera victoria, Trump vuelve a ocupar el Despacho Oval y mantiene su influencia en la política nacional e internacional, con una agenda marcada por la inmigración, los aranceles y una política exterior de máxima presión.

De los rascacielos a los focos: el nacimiento de una marca llamada Trump

Donald Trump nace en Nueva York en 1946, en una familia vinculada al negocio inmobiliario. Tras estudiar en la Universidad de Pensilvania, se incorpora a la empresa familiar y desarrolla una carrera centrada en hoteles, edificios, casinos y grandes proyectos inmobiliarios. Su apellido se convierte en una marca reconocible, asociada tanto al lujo como a las dificultades empresariales y las controversias financieras. Pero su ambición va más allá de los negocios: Trump cultiva su imagen pública, apareciendo con frecuencia en los medios de comunicación. Tras tantear la posibilidad de competir por la presidencia durante años, en junio de 2015 anuncia su candidatura por el Partido Republicano. Su falta de experiencia política no le impide conquistar titulares y conectar con votantes descontentos con el sistema tradicional.

Primera legislatura: América primero

El 8 de noviembre de 2016, Trump derrota a Hillary Clinton en el Colegio Electoral, aunque obtiene menos votos populares que su rival. El 20 de enero de 2017 se convierte en el presidente número 45 de Estados Unidos y sitúa el lema “America first” (América primero) en el centro de su proyecto. Su Administración impulsa una reforma fiscal, renegocia acuerdos comerciales, endurece la política migratoria y retira a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima. Los aranceles contra China y las tensiones con aliados tradicionales alteran las relaciones comerciales internacionales. En política exterior, alterna amenazas y negociaciones: se reúne con Kim Jong-un y cruza a territorio norcoreano en 2019, un gesto sin precedentes para un presidente estadounidense en ejercicio. En el ámbito interno, sus enfrentamientos con la prensa, sus mensajes en redes sociales y sus decisiones generan una oposición constante. La Cámara de Representantes lo somete a un primer impeachment en 2019 por el caso de Ucrania, pero el Senado lo absuelve en 2020. La pandemia de COVID-19 marca el tramo final de su mandato.

De la derrota al Capitolio

En noviembre de 2020, Trump pierde las elecciones frente al demócrata Joe Biden. Rechaza el resultado, difunde acusaciones de fraude electoral que no consiguen alterar la victoria certificada de su rival y mantiene la presión sobre las instituciones. El 6 de enero de 2021, mientras el Congreso ratifica los resultados, una multitud de sus seguidores asalta el Capitolio. La Cámara de Representantes aprueba un segundo impeachment, esta vez por incitación a la insurrección; el Senado vuelve a absolverlo, después de que haya abandonado el cargo. Posteriormente, afronta investigaciones y procesos judiciales relacionados con sus negocios, los documentos clasificados y sus intentos de revertir el resultado electoral de 2020. En mayo de 2024, un jurado de Nueva York lo declara culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales en el caso relacionado con los pagos a Stormy Daniels. También se enfrenta a la demanda civil por difamación y agresión sexual presentada por la escritora E. Jean Carroll, en la que los tribunales dictan resoluciones en su contra. La decisión del Tribunal Supremo de 2024 sobre la inmunidad presidencial añade otra dimensión a un debate que enfrenta la responsabilidad penal de un expresidente con los límites legales del ejercicio del poder.

El regreso: Trump vuelve a la Casa Blanca

El 13 de julio de 2024, Trump sobrevive a un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania. La imagen de su rostro ensangrentado y su puño levantado se difunde por todo el mundo y se convierte en uno de los momentos más reconocibles de la campaña. El 5 de noviembre derrota a Kamala Harris y el 20 de enero de 2025 jura de nuevo el cargo, esta vez como presidente número 47. Su segunda Administración acelera la aplicación de una agenda de línea dura: refuerza las medidas contra la inmigración irregular, promueve deportaciones, amplía el uso de aranceles como herramienta económica y vuelve a tensionar las relaciones con socios comerciales y aliados. En el plano internacional, presiona a sus socios de la OTAN, interviene diplomáticamente en distintos conflictos y mantiene una política exterior marcada por la negociación directa, las sanciones y las amenazas de fuerza. Irán, Ucrania e Israel ocupan un lugar destacado en esa agenda. Su empeño en aumentar la influencia estadounidense en Groenlandia abre, además, una disputa con Dinamarca y sus aliados europeos. En 2026, la guerra con Irán y sus consecuencias económicas añaden nuevas dificultades a su segundo mandato, mientras la Administración trata de combinar la presión militar y económica con negociaciones para poner fin al conflicto.

El fenómeno Trump: política y espectáculo

No hay duda de que Trump es un político diferente: sus mítines, sus declaraciones provocadoras, sus mensajes en redes sociales y sus enfrentamientos con periodistas e instituciones mantienen su nombre en el centro de la conversación pública. El resto de su mandato, que concluiría en enero de 2029, estará condicionado por la evolución de conflictos, el impacto económico de sus decisiones y las elecciones legislativas de noviembre de 2026, que pueden modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso. No es posible anticipar el desenlace, pero sí identificar los asuntos que marcarán el debate: la inmigración, el coste de la vida, el alcance del poder presidencial y el papel de Estados Unidos en el mundo. Diez años después de su primera victoria, Trump sigue siendo mucho más que un presidente: es una figura que concentra la atención, divide opiniones y condiciona buena parte de la conversación política internacional.