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Asesinan a tiros a la influencer Evelyn Lima Dantas delante de su padre días después de salir de prisión

En la casa encontraron las siglas 'TCP' asociadas con el grupo criminal Terceiro Comando Puro.

La influencer Evelyn Lima Dantas

La influencer Evelyn Lima Dantas @eudonatoevellyn

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La madrugada del pasado 16 de septiembre, dos hombres armados entraron en la vivienda de una creadora de contenido, sometieron a su padre y sacaron a la joven a la fuerza para posteriormente dispararle. Se trata de Evelyn Lima Dantas, una chica de 21 años que compartía fotografías y videos relacionados con viajes, moda, belleza y aspectos de su vida cotidiana.

El suceso ocurrió en el barrio Sao Francisco en el muncipio de Mãe do Rio, en el estado de Pará, Brasil. Según el reporte de las autoridades, la joven se encontraba en libertad provisional en el momento de su asesinato.

Los agresores llegaron a la vivienda en un automóvil y entraron a la fuerza, obligando al padre de la influencer a permanecer en el suelo mientras la sacaban al exterior, donde recibió múltiples disparos.

Las autoridades y servicios de emergencia se personaron en el lugar tras la alerta de un vecino que escuchó varias detonaciones de arma de fuego. Cuando llegaron, el cuerpo de la joven estaba sobre la banqueta, cubierto con una sábana.

Fue detenida el pasado mes de julio, en el marco de una investigación relacionada con el asesinato del sargento de la reserva Antônio Anildo Alves. Aunque también fue arrestada en otra ocasión por sospecha de participar en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y presuntamente mantener vínculos con una organización criminal.

Un grupo criminal

El porta de noticias 'g1', señala que la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de Pará (Seap) confirmó que el 9 de septiembre la creadora de contenido recuperó su libertad "mediante una orden de liberación".

Tras el homicidio, la Policía Civil de Pará ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte. Además, en el lugar de los hecho localizaron las siglas 'TCP'. Según las autoridades estas letras estarían asociadas con el grupo criminal Terceiro Comando Puro, aunque no han confirmado que la organización esté relacionada.

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