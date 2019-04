Los líderes políticos españoles condenan el atentado de Mánchester

Diversas figuras de la política española han condenado el atentado suicida de Mánchester en el que han fallecido 22 personas. Entre los políticos se encuentra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha traslado su pesar por esa acción en un mensaje en su cuenta de Twitter. "Condeno el ataque de Manchester. Mi pesar a las familias de las víctimas fallecidas y mis deseos de pronta recuperación a los heridos", ha escrito el presidente del Gobierno.

Además, Rajoy ha remitido a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, un telegrama en el que le traslada la condena más rotunda al ataque que ha tenido lugar en Mánchester, así como sus condolencias por las víctimas del mismo.

"En este momento de honda conmoción, reciba, en nombre del Gobierno y del pueblo español, nuestra solidaridad y nuestras más sentidas condolencias por los fallecidos, así como nuestros deseos de pronto restablecimiento para los heridos, que ruego que transmita también a sus familiares", ha expresado en el telegrama Mariano Rajoy.

El nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado estar "impactado" por los acontecimientos y ha pedido unidad "para frenar tanto fanatismo".

Sánchez ha condenado el atentado suicida de Manchester en un comentario en su cuenta de Twitter. "Impactado por el atentado ocurrido en Manchester. Mi afecto hacia las víctimas y sus familias. Unidad para frenar tanto fanatismo", ha escrito quien será el secretario general del PSOE.

De la misma forma, la cuenta oficial del PSOE en esta red social se ha hecho eco también de la acción suicida. "Nuestra rotunda condena al detestable atentado en Manchester. Toda nuestra solidaridad y cariño a las víctimas y a sus seres queridos", señala el PSOE en ese mensaje.

El Rey también ha expresado su condena por el atentado suicida y ha advertido a los "asesinos" de que "el Estado de derecho no se rendirá ante el terrorismo". Felipe VI ha transmitido su pesar por el ataque perpetrado en el Manchester Arena a través de la cuenta oficial de Twitter de la Casa del Rey. "No hay palabras para condenar a estos asesinos. El Estado de derecho no se rendirá ante el terrorismo. España con Manchester y Reino Unido".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también ha condenado el atentado a través de tres mensajes en su cuenta de Twitter. "Indignación y dolor por las víctimas de Manchester, donde se confirma el ataque terrorista. Nuestro apoyo a todo el pueblo británico", expresa. "Como madre, no puedo ni imaginar el dolor de las familias ahora mismo. Cuánto odio, qué locura puede llevarte a asesinar ¡niños! DEP".

Cifuentes, además, ha confirmado que tendrá lugar un minuto de silencio a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol de Madrid por el atentado en Mánchester que ha acabado con la vida de 22 personas.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha compartido el dolor por el atentado y lo ha descrito como un "crimen execrable y miserable".

Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, ha compartido solidaridad con las víctimas del atentado. "Frente al terrorismo: Estado de derecho, democracia y derechos humanos".

Del mismo modo, Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, se ha unido y ha expresado su conmoción a través de su cuenta en Twitter. "Conmocionado por el atentado en el #ManchesterArena. Nuestros pensamientos ahora están con las víctimas y sus familias".