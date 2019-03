Un político rumano se atreve con el 'moonwalker' tras ser entrevistado en TV

Edmond Talmacean, político rumano de cuarenta años, se ha convertido en la sensación de Internet al imitar en televisión el modo de bailar de Michael Jackson. El político explicó en el programa que "bailar y divertirse eran una buena forma de conectar con la gente joven". Y parece que, por las visitas que está generando su vídeo lo ha conseguido.

Sin embargo, el sector más conservador del país no está de acuerdo con su actitud desenfadada. El Primer Ministro rumano, Emil Boc, considera que el comportamiento de Talmacean pertenece más al 'show bussiness' que a la política, y otro político le sugirió que probara suerte en 'Dancing with the Stars'.