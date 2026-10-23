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Un terremoto de magnitud 7 en el Tibet deja al menos 16 muertos y decenas de heridos

Un terremoto de magnitud 7 ha hecho temblar el Tíbet. En las imágenes se ve a la gente a la carrera, escapaban de los edificios. Las brigadas de rescate trabajan sin descanso en recuperar víctimas de entre los escombros. De momento, hay 16 víctimas mortales y más de 30 heridos.

Terremoto en el Tibet

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Las cifras todavía son provisionales, pero un terremoto de magnitud 7 en el Tibet deja al menos 16 personas muertas y más de 70 heridos. La agencia china de noticias Xinhua ha añadido en su balance de fallecidos y heridos que más de 300 viviendas se han derrumbado.

Fue pasadas las 22:30 horas cuando el suelo comenzó a rugir. El epicentro se ha localizado a 190 kilómetros al noreste de la ciudad de Nagqu y con una profundidad de 18 kilómetros, según ha indicado el Servicio Geológico de Estados Unidos, que apunta a que alrededor de 111.000 personas han sentido temblores de intensidad moderada a severa. Se han confirmado dos réplicas de magnitudes 5,2 y 5.

El sismo se sintió con fuerza en pueblos y aldeas fronterizas del condado de Zadoi, en la prefectura autónoma tibetana de Yushu, provincia de Qinghai, que limita con el condado de Baqing. Las autoridades chinas trabajan sin descanso en las operaciones de rescate.

Las autoridades han movilizado a centenares de rescatistas y equipos sanitarios hacia las localidades afectadas, mientras que más de 1.600 personas participan en las labores de emergencia en el condado de Baqing, según medios oficiales. El terremoto provocó además desprendimientos de rocas en tramos de la carretera nacional G317, que fueron despejados durante la madrugada.

En enero de 2025, otro terremoto de magnitud 6,8 registrado en el condado tibetano de Dingri causó al menos 126 muertos y cuantiosos daños materiales.

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