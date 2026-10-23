Vídeo: Un canal de televisión transmite en directo el nacimiento de una camada de cachorros

Un canal de televisión finlandés transmite durante 24 horas y los 7 días de la semana, la vida de seis cachorros de perro de agua. Los recién nacidos llegaron al mundo el pasado 10 de octubre, y hasta que se vayan con sus familias de adopción, los seguidores pueden verlos dormir, alimentarse o abrir los ojos.

El canal se llama 'Pentulive' y muestra la transmisión en vivo de una familia de perros. Los espectadores pueden ver todo el período desde su nacimiento o sus primeros pasos, hasta que regresan con sus familias pasadas las ocho semanas. Este programa ya va por su sexta temporada, y se espera que vuelva a batir récord de audiencia.

En menos de dos semanas, la transmisión en directo ha superado los seis millones de visualizaciones solo en redes sociales en Finlandia, un país de tan solo 5,7 millones de habitantes.

Según explicaba Loikkanen, productor de 'Pentulive', el éxito se debe a que la gente busca "este tipo de pequeño escape", después de tanta noticia desoladora como la política, la economía o la guerra.