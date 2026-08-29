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Tumor cerebral

Un niño de 14 años muere a causa de un tumor cerebral después de que le diagnosticaran migrañas

Ha ocurrido en Northamptonshire, Inglaterra. Max Hall, como se llamaba el niño, había acudido al médico en numerosas ocasiones al tener dolores de cabeza fuertes, sin embargo lo único que le dijeron era que tenía migrañas

Ilustración de un tumor cerebral

Ilustración de un tumor cerebral Sinc

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Juan Vivancos
Publicado:

Un adolescente inglés de 14 años ha fallecido a causa de un tumor cerebral, después de que los médicos le dijeran que simplemente tenia migrañas.

Max Hall, como se llamaba el niño, había acudido varias veces al médico durante aproximadamente un año alegando fuertes dolores de cabeza, ante esto, los profesionales del centro sanitario le habían diagnosticado migrañas.

Todo cambio cuando tan solo seis días después de cumplir 14 años, sufrió una grave convulsión siendo trasladado de urgencia al hospital, donde lo conectaron a un respirador artificial. Al chico le diagnosticaron un tumor cerebral de etapa 4 incurable.

Desde que sus padres anunciaron su fallecimiento el fin de semana, se han sucedido multitud de condolencias hacia Max.

Su familia, que se encuentra con un profundo dolor, expresó en un emotivo comunicado: "No hay palabras suficientes para expresar el dolor que sentimos. No hay palabras que puedan explicar lo que significa perder a nuestro hermoso hijo, a nuestro niño, a nuestro todo".

Añadieron: "Max seguirá siendo amado por cada persona cuya vida tocó. Por su familia. Sus amigos. Su escuela . Su increíble comunidad. Por cada persona que estuvo a su lado, luchó por él, oró por él, lo apoyó y creyó en él".

"Su nombre será recordado. Su historia será contada. Su hermosa sonrisa jamás será olvidada. Estamos increíblemente orgullosos de ti, Max".

Su madre, Jackie, ha estado haciendo campaña para que se investigue más sobre los tumores cerebrales, que, según ella, "han estado muy poco financiados durante mucho tiempo".

Anteriormente había dicho: "Max llevaba más de un año sufriendo dolores de cabeza, pero el personal del Hospital General de Kettering me aseguró que se trataba simplemente de migrañas propias de la adolescencia"

"Estaba en buena forma y gozaba de buena salud; es un chico muy deportista. Lo único que tenía antes de esto eran dolores de cabeza frecuentes que se convirtieron en migrañas, algo que el hospital desestimó."

Estuvieron allí más de un año y solo nos daban ibuprofeno. Ni siquiera le miraron a los ojos; le diagnosticaron basándose en una conversación. Debería haber insistido en que le hicieran una tomografía cerebral.

En la Weldon Village Academy, la escuela a la que asistía Max, dijeron que "tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación".

Un comunicado de la escuela dice: "Max fue uno de nuestros alumnos fundadores y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Max en este momento tan difícil".

Estaremos allí para apoyar a los estudiantes en septiembre y para honrar el legado de Max. En momentos como este, las comunidades se unen; la familia de WVA jamás olvidará a Max.

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