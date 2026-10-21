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Muere el influencer Adam Wolke a los 38 años tras sufrir una hemorragia cerebral por un aneurisma

La noticia de la muerte del streamer ha resultada inesperada para familiares y conocidos.

El comunicado de la muerte de Adam Wolke

El comunicado de la muerte de Adam Wolke Instagram @knossi

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El famoso influencer Adam Wolke murió el 20 de octubre a los 38 años tras sufrir una grave hemorragia cerebral a consecuencia de la rotura de un aneurisma. La conmoción que ha generado la noticia en las redes sociales ha sido mayúscula, ya que se trata de uno de los streamers más conocidos de la plataforma 'Twitch'.

La persona encargada de comunicar la triste noticia ha sido uno de sus amigos, Jens 'Knossi' Knossalla, a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, un post que se ha llenado de mensajes de dolor y cariño a la vez.

"Con profunda tristeza debemos informarles que nuestro querido Adam lamentablemente ha fallecido. Sufrió una grave hemorragia cerebral provocada por la rotura de un aneurisma cerebral. Estuvimos a su lado hasta el último momento y lo acompañamos en su viaje final. Estamos profundamente conmocionados y todavía apenas podemos encontrar palabras para expresar lo que ha sucedido. Les pedimos encarecidamente que respeten la privacidad de la familia de Adam, de sus seres queridos y de sus amigos más cercanos. Por favor, manejen esta noticia con cuidado y total respeto. Nuestros pensamientos están con todos aquellos que lo amaron".

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