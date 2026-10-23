Thomas Markle, padre de Meghan, investigado por un delito de pornografía infantil: su hijo encontró cientos o incluso miles de imágenes

Meghan Markle ha asegurado que conocía desde 2018 las acusaciones contra su padre, Thomas Markle, por el presunto consumo de pornografía infantil. La duquesa de Sussex ha explicado que estos antecedentes fueron determinantes para romper el contacto con él y evitar que pudiera acercarse a sus hijos, según una carta enviada este viernes al diario británico The Sun.

La declaración llega después de que Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan, denunciara ante las autoridades el presunto hallazgo de una gran cantidad de material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre. El caso, del que han trascendido nuevos detalles los días 22 y 23 de octubre, ha reabierto la polémica en torno a las relaciones familiares de la esposa del príncipe Harry.

En su carta, Meghan se declara "afligida" por las informaciones conocidas durante las últimas 24 horas y asegura que sus pensamientos están con los menores que podrían haber sufrido daños. También sostiene que la policía británica ya le había trasladado en 2018 una carta con acusaciones que califica de "inquiertantes y perturbadoras".

La duquesa pide que se comprenda que el distanciamiento de su padre y la decisión de impedirle cualquier contacto con sus hijos respondían a una razón: "protegerlos". Así mismo, lamenta las informaciones que, a su juicio, han tergiversado durante años los motivos de la ruptura familiar.

Una denuncia tras el supuesto hallazgo de cientos de imágenes

Según el relato de Thomas Markle Jr., el descubrimiento se produjo cuando revisaba varias cajas con pertenencias de su padre en una vivienda de Cebú, en Filipinas. Thomas Markle Sr., de 82 años, habría dejado allí esos objetos antes de abandonar el país el pasado mayo, depués de sufrir un infarto que terminó con la amputación de una pierna.

El hermanastro de Meghan asegura que encontró archivos y dispositivos con material que despertó sus sospechas. En declaraciones al periódico británico, afirmó que podría haber cientos o incluso miles de imágenes de pornografía y abuso sexual infantil. También sostuvo que algunas mostraban a niñas de unos 10 u 11 años y que reconoció lugares relacionados con una antigua vivienda de su padre en Rosarita, en el estado mexicano de Baja California.

Tras el hallazgo, Thomas Markle Jr. puso los hechos en conocimiento de las autoridades estadounidenses y filipinas. La denuncia habría motivado la intervención de una unidad especializada en la protección de mujeres y menores en Filipinas, mientras que el FBI también habría recibido documentación relacionada con el caso.

Por el momento, no se han hecho públicos resultados definitivos de los análisis forenses ni se han anunciado cargos contra Thomas Markle Sr.

La familia cuestiona las acusaciones

La controversia también ha provocado respuestas enfrentadas entre los familiares. Samantha Markle, hermanastra de Meghan, ha defendido a su padre en declaraciones recogidas por Daily Mail y Page Six. Sostiene que los dispositivos informáticos llevaban mucho tiempo fuera del control de Thomas Markle Sr, por lo que considera que no puede atribuísele la responsabilidad sobre el contrenido sin pruebas concluyentes.

Samantha también ha acusado a Thomas Markle Jr. de actuar por intereses económicos y por un enfrentamiento personal con su padre. Este último, por su parte, ha afirmado que el descubrimiento le llevó a romper la relación con él y que no piensa volver a dirigirle la palabra.