El gobierno británico aconseja a sus ciudadanos almacenar provisiones ante posibles emergencias

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha defendido el nuevo plan de resiliencia del Reino Unido, que recomienda a la población almacenar provisiones básicas en casa para hacer frente a una posible emergencia meteorológica, cibernética o de otro carácter grave.

Durante una visita esta mañana al Centro Nacional de Excelencia en Resiliencia, en Aintree, Liverpool, Burnham ha explicado que el país afronta actualmente episodios de fuertes tormentas y ha mostrado su preocupación por los habitantes de Cornualles que se encuentran sin suministro eléctrico.

"Se trata de tener provisiones en casa para poder superar esos momentos", ha señalado el primer ministro, que ha advertido también de que el Reino Unido podría afrontar un invierno con mayores inundaciones.

Actuar con antelación

La campaña "Prepárate" tiene como objetivo persuadir a la gente para que se abastezca con provisiones para 72 horas, en medio de la creciente preocupación oficial por el impacto de la crisis climática, la dependencia tecnológica y las amenazas de estados hostiles. Wes Streeting, el secretario de Defensa, añadió que Gran Bretaña también debía prepararse para la amenaza del "terrorismo patrocinado por el Estado" por parte de Rusia u otras potencias hostiles que tuvieran como objetivo la infraestructura cotidiana.

Burnham ha insistido en que el objetivo es reconocer los riesgos y actuar con antelación. Por ello, el Gobierno está difundiendo recomendaciones para que los ciudadanos estén preparados ante situaciones difíciles.

"Hay que tener la mente despejada para afrontar una situación complicada. Así que, sí, algunas latas de comida y quizá agua embotellada. Aunque, bueno, estoy seguro de que la gente también puede tomarse una o dos copas para sobrellevar una situación difícil", comentó.

Preguntado por las declaraciones en tono de broma de la ministra de Vivienda, Angela Rayner, sobre almacenar vino Sauvignon Blanc, Burnham ha respondido que lo prioritario es contar con alimentos en conserva y agua embotellada, aunque ha añadido, entre risas, que también se puede tomar alguna copa para sobrellevar una situación complicada.