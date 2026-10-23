Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

REINO UNIDO

El gobierno británico aconseja a sus ciudadanos almacenar provisiones ante posibles emergencias

Las nuevas directrices instan a todos los británicos a almacenar hasta nueve litros de agua embotellada y alimentos para tres días.

El primer ministro y líder laborista del Reino Unido, Andy Burnham

El primer ministro y líder laborista del Reino Unido, Andy Burnham EFE

Publicidad

Blanca Muñoz
Publicado:

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha defendido el nuevo plan de resiliencia del Reino Unido, que recomienda a la población almacenar provisiones básicas en casa para hacer frente a una posible emergencia meteorológica, cibernética o de otro carácter grave.

Durante una visita esta mañana al Centro Nacional de Excelencia en Resiliencia, en Aintree, Liverpool, Burnham ha explicado que el país afronta actualmente episodios de fuertes tormentas y ha mostrado su preocupación por los habitantes de Cornualles que se encuentran sin suministro eléctrico.

"Se trata de tener provisiones en casa para poder superar esos momentos", ha señalado el primer ministro, que ha advertido también de que el Reino Unido podría afrontar un invierno con mayores inundaciones.

Actuar con antelación

La campaña "Prepárate" tiene como objetivo persuadir a la gente para que se abastezca con provisiones para 72 horas, en medio de la creciente preocupación oficial por el impacto de la crisis climática, la dependencia tecnológica y las amenazas de estados hostiles. Wes Streeting, el secretario de Defensa, añadió que Gran Bretaña también debía prepararse para la amenaza del "terrorismo patrocinado por el Estado" por parte de Rusia u otras potencias hostiles que tuvieran como objetivo la infraestructura cotidiana.

Burnham ha insistido en que el objetivo es reconocer los riesgos y actuar con antelación. Por ello, el Gobierno está difundiendo recomendaciones para que los ciudadanos estén preparados ante situaciones difíciles.

"Hay que tener la mente despejada para afrontar una situación complicada. Así que, sí, algunas latas de comida y quizá agua embotellada. Aunque, bueno, estoy seguro de que la gente también puede tomarse una o dos copas para sobrellevar una situación difícil", comentó.

Preguntado por las declaraciones en tono de broma de la ministra de Vivienda, Angela Rayner, sobre almacenar vino Sauvignon Blanc, Burnham ha respondido que lo prioritario es contar con alimentos en conserva y agua embotellada, aunque ha añadido, entre risas, que también se puede tomar alguna copa para sobrellevar una situación complicada.

El Parlamento Europeo concede el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a la Corte Penal Internacional

Corte Penal Internacional (CPI) en la Haya

Publicidad

Mundo

Un policía mata a tiros a un niño de un año tras abrir fuego contra un coche

Un policía mata a tiros a un niño de un año tras abrir fuego contra un coche

Ansiedad y nerviosismo tras la prohibición de los móviles en muchas aulas: "El móvil es una droga para ellos"

Grecia prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años

El primer ministro y líder laborista del Reino Unido, Andy Burnham

El gobierno británico aconseja a sus ciudadanos almacenar provisiones ante posibles emergencias

Meghan Markle asegura que conocía desde 2018 las acusaciones contra su padre por presunta pornografía infantil
FAMILIA REAL

Thomas Markle, padre de Meghan, investigado por un delito de pornografía infantil: su hijo encontró cientos o incluso miles de imágenes

Un muerto y varios heridos en un tiroteo en París: lo investigan como un acto terrorista
Francia

Un muerto y varios heridos en un tiroteo en París: lo investigan como un acto terrorista

Viuda negra
ARAÑA

Un hombre de 73 años termina en silla de ruedas tras la picadura de una araña

La pierna empezó a hincharse hasta alcanzar, según sus propias palabras, "un tamaño similar al de una sandía".

Antena 3 Noticias
Protestas Francia

La diputada francesa Nathalie Coggia, sobre las protestas: "Hay que impedir que los grupos violentos vuelvan a actuar"

La diputada señala que las protestas y los disturbios no ocurren solo en Francia, sino también en otros países europeos

Cachorros en Finlandia

Vídeo: Un canal de televisión transmite en directo el nacimiento de una camada de cachorros

Terremoto en el Tibet

Un terremoto de magnitud 7 en el Tibet deja al menos 16 muertos y decenas de heridos

Will Murray rescata a un conductor en Brisbane

Un reportero de una televisión australiana salva a un conductor de ahogarse cerca de Brisbane

Publicidad