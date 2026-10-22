Un reportero de una televisión australiana salva a un conductor de ahogarse cerca de Brisbane

Las inundaciones que asolan el Estado de Queensland, Australia, han dejado una imagen insólita y bastante curiosa, cuando un reportero de la cadena pública ABC tuvo que interrumpir su directo para saltar al agua y salvar la vida de un conductor que se ahogaba en el interior de su coche.

Will Murray, el periodista que salió al rescate, se encontraba en pleno directo en la localidad de Morayfield, al norte de Brisbane. El hombre rescatado conducía su vehículo de a gran velocidad por Buchanan Road, en Morayfield, cuando el vehículo se caló y comenzó a hundirse.

Al percatarse de la situación agónica del conductor, el reportero, en un primero momento, llamó a los servicios de emergencia, como detalla ABC News.

"Le vi entrar en coche y enseguida su coche empezó a flotar río abajo, así que llamé al 000", explica Will Murray a ABC News.

"Desapareció de mi vista en cuestión de segundos, así que tomé la decisión de intervenir"

Pero al darse cuenta de que el conductor estaba en verdadero peligro, Will Murray se lanzó al agua y con la ayuda de otra persona logró rescatar al conductor en apuros, quien acabó abrazándose a sus rescatadores.

"Por teléfono, la operadora me preguntó si podía ver al conductor y si creía que podía liberarse. Al principio podía verlo, pero desapareció de mi vista en cuestión de segundos, así que tomé la decisión de intervenir", recuerda el reportero de la ABC.

Liz Pickering, la operador de cámara y que grabó toda la escena, aseguró que Murray y la otra persona "sin duda le salvaron la vida a ese hombre"

"Cuando llegamos al coche intentamos abrir la puerta más cercana, sin suerte, y luego nos subimos a la parte trasera con la idea de romper la luneta trasera. Pensé en probar primero la puerta trasera del lado del pasajero, apoyé los pies en el coche y tiré con todas mis fuerzas y, con algo de suerte, la puerta se abrió de golpe. Creo que el agua entrando ayudó a crear algo de presión para forzar la puerta", indica Will Murray a ABC News.

"Los tres nos dimos un gran abrazo y nos sentimos tan aliviados. Fue muy aterrador, pero me alegro de que todos estén a salvo", explicó Murray.

Además, el reportero de la cadena ABC alertó para que nadie condujera en esa zona inundada.

"Acabo de ver lo rápido que puede ir al traste y da miedo. Por favor, no conduzcas hacia aguas de inundación", avisó Will Murray.