Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Texas

Una madre mata a tiros a su hija de cuatro años y después se suicida tras perder su custodia

Cibelle Savella debía entregar esa misma noche a la pequeña Vivian a su exmarido después de una resolución judicial. La familia de la menor asegura estar "devastada" por lo ocurrido.

Doble asesinato

Police line Archivo

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Una niña de cuatro años ha muerto en Houston, Texas, después de que su madre le disparase y posteriormente se quitase la vida, según la información de ABC13 y publicada por New York Post. El suceso ocurrió apenas unas horas después de que Cibelle Savella, de 35 años, sufriera un revés judicial en la disputa por la custodia que mantenía con su exmarido, Aaron Savella.

La pequeña Vivian debía ser entregada a su padre el martes por la noche. Sin embargo, el intercambio nunca llegó a producirse. La Policía encontró a madre e hija heridas de bala en la vivienda de Savella en Houston.

El teniente de la Policía de Houston Larry Crowson explicó que ese mismo día se había celebrado una vista judicial: "Hoy se ha celebrado una vista por la custodia que no ha ido bien para la madre".

Una resolución judicial horas antes

Cibelle, de origen brasileño, se había divorciado de Aaron en noviembre de 2024, después de cuatro años de matrimonio. A partir de entonces comenzó una disputa judicial por la custodia de Vivian.

Según la documentación citada por el medio original, unas ocho horas antes del suceso se habían impuesto a la madre nuevas restricciones. Entre ellas, no podía hablar con su hija en portugués, su lengua materna, salvo que alguno de los supervisores presentes entendiera el idioma.

También se le prohibía asistir a actuaciones escolares y actividades extracurriculares de la menor. Además, debía pagar la manutención y asumir la mitad de los gastos médicos no cubiertos.

"Vivian tenía cuatro años"

Los familiares de la menor han expresado su dolor tras conocer lo sucedido. "Vivian tenía cuatro años. Su padre, Aaron, la quería sin límites, al igual que todas las personas cuyas vidas tocó. No hay palabras para expresar lo que nos han arrebatado", señalaron.

La familia sostiene además que Aaron había cumplido con las decisiones judiciales y esperaba recibir a su hija aquella misma noche: "El martes, un juez otorgó a Aaron la custodia principal de Vivian y estaba previsto que la niña volviera a casa con él esa misma noche. Nunca llegó".

La abogada de Aaron, Charlotte Rainwater, que asegura llevar 28 años trabajando en derecho de familia, reconoció no haber vivido nunca una situación similar: "No creo que nadie en aquella sala del tribunal el martes imaginara que este podría ser el desenlace"

Christa Pike se quejó durante su ejecución fallida: "Siento que mi brazo va a reventar"

Christa Pike

Publicidad

Mundo

Doble asesinato

Una madre mata a tiros a su hija de cuatro años y después se suicida tras perder su custodia

Smit Machchhar charla con Narendra Modi

Smit Machchhar, el piloto indio que evitó la tragedia en el avión de Flydubai: "Sentí que el avión iba en picado"

Continúan las protestas estudiantiles en Francia

Las protestas estudiantiles en Francia se intensifican tras una jornada marcada por la violencia

Donald Trump en Texas
EE.UU.-Europa

Trump intensifica la presión sobre Europa para rebajar el diésel y amenaza con cortar sus exportaciones

Christa Pike
INTENTO EJECUCIÓN

Christa Pike se quejó durante su ejecución fallida: "Siento que mi brazo va a reventar"

Un coche de policía en Southampton (Inglaterra)
Reino Unido

Un jubilado esconde drogas, un arma de fuego y recipientes con explosivos que obligan a desalojar 153 viviendas

Los agentes necesitaron la presencia de la Unidad de Desactivación de Artefactos Explosivos.

Los héroes del avión Flydubai
ISRAEL

Un piloto y un fontanero aficionado a la serie 'Maiday!', los héroes que evitaron una tragedia en el avión de Flydubai

El vuelo FZ1073, que iba de Dubái a Tel Aviv, vivió momentos de máxima tensión cuando el copiloto atacó al capitán en pleno trayecto. La rápida reacción de varias personas permitió recuperar el control de la aeronave y evitar un desenlace trágico.

Ashley Jackson, Derrick Jackson y Briana Reynolds

Hallan a 15 niños viviendo en "condiciones deplorables" en un apartamento de Marietta, Georgia

Prisión de Wandsworth, en Londres

Inglaterra y Gales liberarán a unos 4.500 presos para descongestionar sus cárceles

Imagen de archivo Elon Musk

Elon Musk participará en el diseño de armas para las guerras del futuro de EE. UU.

Publicidad