Una madre mata a tiros a su hija de cuatro años y después se suicida tras perder su custodia

Una niña de cuatro años ha muerto en Houston, Texas, después de que su madre le disparase y posteriormente se quitase la vida, según la información de ABC13 y publicada por New York Post. El suceso ocurrió apenas unas horas después de que Cibelle Savella, de 35 años, sufriera un revés judicial en la disputa por la custodia que mantenía con su exmarido, Aaron Savella.

La pequeña Vivian debía ser entregada a su padre el martes por la noche. Sin embargo, el intercambio nunca llegó a producirse. La Policía encontró a madre e hija heridas de bala en la vivienda de Savella en Houston.

El teniente de la Policía de Houston Larry Crowson explicó que ese mismo día se había celebrado una vista judicial: "Hoy se ha celebrado una vista por la custodia que no ha ido bien para la madre".

Una resolución judicial horas antes

Cibelle, de origen brasileño, se había divorciado de Aaron en noviembre de 2024, después de cuatro años de matrimonio. A partir de entonces comenzó una disputa judicial por la custodia de Vivian.

Según la documentación citada por el medio original, unas ocho horas antes del suceso se habían impuesto a la madre nuevas restricciones. Entre ellas, no podía hablar con su hija en portugués, su lengua materna, salvo que alguno de los supervisores presentes entendiera el idioma.

También se le prohibía asistir a actuaciones escolares y actividades extracurriculares de la menor. Además, debía pagar la manutención y asumir la mitad de los gastos médicos no cubiertos.

"Vivian tenía cuatro años"

Los familiares de la menor han expresado su dolor tras conocer lo sucedido. "Vivian tenía cuatro años. Su padre, Aaron, la quería sin límites, al igual que todas las personas cuyas vidas tocó. No hay palabras para expresar lo que nos han arrebatado", señalaron.

La familia sostiene además que Aaron había cumplido con las decisiones judiciales y esperaba recibir a su hija aquella misma noche: "El martes, un juez otorgó a Aaron la custodia principal de Vivian y estaba previsto que la niña volviera a casa con él esa misma noche. Nunca llegó".

La abogada de Aaron, Charlotte Rainwater, que asegura llevar 28 años trabajando en derecho de familia, reconoció no haber vivido nunca una situación similar: "No creo que nadie en aquella sala del tribunal el martes imaginara que este podría ser el desenlace"