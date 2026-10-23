Grecia prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años

Grecia ha dado un paso importante en la regulación del uso de las redes sociales entre los jóvenes. El Parlamento griego aprobó este jueves una ley que prohibirá el acceso a estas plataformas a todos los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027.

La medida, propuesta por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, salió adelante gracias a los votos del partido Nueva Democracia, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara. Con esta decisión, el país busca establecer límites al acceso de los menores a las redes sociales.

Uno de los principales retos de la nueva normativa será garantizar que los usuarios cumplen con la edad mínima establecida. Para ello, el Gobierno ha advertido a las plataformas digitales de que disponen de dos meses y medio para implantar sistemas fiables de verificación de edad.

Sin embargo, estos mecanismos deberán cumplir una condición fundamental: proteger la privacidad de los usuarios. El objetivo es comprobar la edad sin poner en riesgo los datos personales de quienes utilizan estos servicios.

Consecuencias para familias y empresas

La prohibición plantea nuevos desafíos tanto para las empresas tecnológicas como para las familias. Las plataformas tendrán que adaptar sus sistemas de acceso, mientras que los padres deberán afrontar los cambios en la forma en que sus hijos se relacionan y se comunican a través de internet.

La decisión de Grecia vuelve a situar en el centro del debate la relación entre los menores y las redes sociales. La protección de los jóvenes en el entorno digital y el respeto a su privacidad son dos cuestiones fundamentales en esta discusión.

Con la entrada en vigor prevista para enero de 2027, el país se prepara para aplicar una medida que podría influir en el debate sobre la regulación de las redes sociales en otros lugares de Europa.